Linhas concedidas de trem e metrô devem transportar 8 milhões de foliões neste Carnaval

Durante o período de Carnaval, as concessionárias ViaQuatro, ViaMobilidade e ViaMobilidade 8 e 9, que operam as linhas concedidas de metrô e trem na capital e Região Metropolitana de São Paulo, estimam que cerca de 8 milhões de pessoas passem pelas linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, e pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem.

Essa estimativa representa crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram transportados 7,35 milhões de foliões nas quatro linhas, sendo a 4-Amarela a mais utilizada por ser um dos principais meios de transporte para os blocos carnavalescos, especialmente devido às conexões estratégicas e ao acesso facilitado a regiões de grande concentração de público. No ano passado, 2,5 milhões de passageiros passaram pela linha no Carnaval.

A Linha 5-Lilás se destaca pelo crescimento de 9,82% na movimentação no ano passado em comparação a 2023, que saltou de 1,8 milhão de passageiros para mais de 2 milhões. Esse aumento é impulsionado pela proximidade da Estação AACD-Servidor ao Parque Ibirapuera, que é palco de grandes blocos.

Diante deste cenário, as concessionárias estão adotando estratégias para que os clientes tenham uma melhor experiência do pré ao pós-Carnaval. Por isso, terá reforço do efetivo geral de atendimento e segurança nas estações mais movimentadas; presença do pelotão feminino de agentes de atendimento e segurança (AAS) em locais estratégicos para fortalecer a campanha de combate ao assédio; táticas de controle de fluxo de pessoas; integração das ações de segurança junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom); intensificação dos serviços de limpeza, e reforço na comunicação visual e sonora para orientar o público.

Durante o período de Carnaval, as estações com maior número de passageiros são: Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista-Pernambucanas, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima e Pinheiros da Linha 4-Amarela; Chácara Klabin, Hospital São Paulo, AACD-Servidor, Moema, Campo Limpo e Capão Redondo da Linha 5-Lilás; Palmeiras-Barra Funda e Lapa da Linha 8-Diamante; Vila Olímpia e Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda.