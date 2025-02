ViaQuatro e ViaMobilidade recebem quase 2 milhões de passageiros no pré-Carnaval

No primeiro fim de semana oficial do Carnaval de Rua em São Paulo, mais de 1,9 milhão de foliões usaram as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, o que representa um aumento de 7% comparado ao mesmo período de 2024. Neste ano, as quatro linhas administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade devem receber ao todo mais de 8 milhões de passageiros até o pós-Carnaval.

O número representa um crescimento de 11% em relação ao ano passado, quando foram transportadas 7,35 milhões de pessoas nas quatro linhas no período.

A Linha 4-Amarela, com estações próximas de regiões com grande concentração de blocos como Pinheiros, segue como a mais utilizada. Nesse fim de semana, 700 mil clientes passaram por suas estações.

Entre as medidas adotadas para que os clientes tenham uma melhor experiência do pré ao pós-Carnaval, estão reforço do efetivo geral de atendimento e segurança nas estações mais movimentadas; presença do pelotão feminino em locais estratégicos para fortalecer a campanha de combate ao assédio; táticas de controle de fluxo de pessoas; integração das ações de segurança junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom); intensificação dos serviços de limpeza; e reforço na comunicação visual e sonora para orientar o público.

“Nossa preparação para o Carnaval começou há meses. Foram feitas dezenas de treinamentos, revisões de estratégias operacionais, tudo para garantir o máximo de conforto e segurança dos foliões durante o período com muita gentileza e empatia”, afirma Nathália Martins, gerente-executiva de Atendimento da ViaQuatro e ViaMobilidade.