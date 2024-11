Hospital do Câncer Padre Anchieta é reconhecido internacionalmente pelo tratamento ofertado

No Dia Nacional de Combate ao Câncer, a população de São Bernardo pode se orgulhar de ter um equipamento na rede de Saúde municipal com certificação internacional para a prevenção e tratamento da doença. O Hospital do Câncer Padre Anchieta, que integra a rede hospitalar da Prefeitura, foi certificado com o nível ouro pela instituição canadense Qmentum, um dos mais prestigiados reconhecimentos em práticas de segurança e qualidade no atendimento de saúde no mundo.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, que fez a entrega do título ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, para a diretora técnica do hospital, Dra. Monica Carneiro, é muito gratificante ter esse reconhecimento a um dos equipamentos mais antigos e longevos de São Bernardo.

“O Hospital Anchieta passou a ser referência no tratamento ao câncer em São Bernardo na nossa gestão, depois de uma revitalização completa, quando recebeu as primeiras internações durante a pandemia, no combate à Covid-19. E segue nos orgulhando. Parabéns a todos os colaboradores, que diariamente cuidam das pessoas com qualidade e respeito”, declarou Morando.

A certificação é um processo isento e voluntário no qual os hospitais são submetidos a avaliações periódicas e rigorosas por especialistas do Quality Global Alliance (QGA) para garantia das melhores práticas e implantação de oportunidades de melhorias nos processos de trabalho. Foram seis meses de auditorias para que os hospitais pudessem receber a acreditação.

NÍVEL GOLD/OURO – A acreditação nível ouro significa que a instituição construiu com sucesso uma base sólida de qualidade. De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, esse patamar de serviço foi alcançado abordando estruturas e processos básicos, os quais estão ligados à segurança e melhoria da qualidade. “Esses são elementos fundamentais que devem estar em vigor para que a organização seja bem-sucedida em níveis futuros do programa de acreditação internacional. E poucos hospitais no País conseguem passar por essas auditorias com sucesso”, reforçou Reple.

SOBRE O HCA – O Hospital de Câncer Padre Anchieta é especializado no atendimento ao paciente oncológico. Foi o primeiro equipamento municipal a ofertar serviço de radioterapia. Com 800 colaboradores, atende por mês 1.150 consultas médicas, 1.500 consultas não médicas, 770 sessões de quimioterapia e 950 sessões de radioterapia. Durante o processo de acreditação internacional, foram ressaltadas como pontos de destaque as ações de humanização para pacientes oncológicos e colaboradores, a atuação em ensino e pesquisa, ações implantadas a partir das análises da comissão de óbitos, assim como o engajamento e implantação de ações de qualidade e segurança do paciente.