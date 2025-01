Homem é preso em apartamento que servia como depósito de drogas no centro de SP

Um homem de 35 anos foi preso na segunda-feira (27) em um ‘apartamento do tráfico’ no bairro do Glicério, no centro de São Paulo. O local era monitorado por um complexo sistemas de câmeras e servia como depósito para armazenar armas e drogas.

O imóvel foi descoberto a partir de uma denúncia anônima. Com base nas informações do setor de inteligência, a equipe da 3° Companhia da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 7° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizou o imóvel.

Logo na entrada do apartamento foi encontrado um complexo sistema de câmeras que servia para monitorar o fluxo de pessoas nos corredores e de quem entrava e saia do prédio. Haviam também microcâmeras espalhadas na parte interna do imóvel.

Durante a vistoria foram apreendidos 6,2 quilos de maconha, 3,5 quilos de cocaína, R$ 3,1 mil em espécie, um maçarico, um revólver, diversas munições, celulares, cadernos com anotações do tráfico, uma capa de colete balístico e diversos apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

De acordo com as informações, o homem é integrante de uma facção criminosa, com passagens por tráfico, receptação e roubo a banco. No grupo criminoso ele teria a função de “mesa”, responsável pelo armazenamento, embalagem e distribuição de drogas e armamentos em pontos do tráfico na capital paulista.

O caso foi apresentado no 8º Distrito Policial (Brás), onde o detido responderá por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.