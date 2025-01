Suspeito de tentar matar PM, líder de facção criminosa é preso em Santos

Um homem de 37 anos que estava foragido da Justiça por diversos crimes foi preso na quinta-feira (23) por policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais no bairro Jabaquara, em Santos. Segundo investigações, o homem é do alto escalão de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar em agosto de 2023.

Além disso, ele seria o responsável por receber os armamentos em morros da Baixada Santista. Ele e outros seis suspeitos foram flagrados no morro Santa Maria com dinheiro, aneis, rádio comunicador, pistola, balanças de precisão e porções de drogas, entre maconha, cocaína, crack e ecstasy.

Durante a abordagem, ele apresentou um nome falso aos policiais, mas foi descoberto após identificação pela digital. Ele tem passagens por crimes de homicídio, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e receptação qualificada. Também possuía dois mandados de prisão em aberto, de julho e dezembro do ano passado, da 1ª Vara Criminal de Santos.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos como captura de procurado. O detido foi encaminhado à cadeia pública onde permaneceu à disposição da Justiça.