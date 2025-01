Operação Charge termina com 2 foragidos por roubo de carga capturados em São Paulo

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (23), a operação Charge em combate a crimes de roubo de carga nas regiões do Brás e Jardim Peri, na capital. A ação resultou na captura de dois homens, de 25 e 36 anos, foragidos da Justiça.

Por meio do 12° Distrito Policial, a equipe iniciou o cumprimento das ordens judiciais e foi aos endereços dos suspeitos, um em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, e outro no Itaim Paulista, zona leste da capital.

No decorrer das buscas, os agentes identificaram e prenderam os suspeitos. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo as informações, nas casas foram apreendidos diversos cartões bancários e vários celulares pré-pagos, além de duas réplicas de fuzis.

Os suspeitos tinham um esquema que consistia em fazer uso de múltiplos números de celulares para dificultar o rastreamento e a identificação pelas autoridades.

O caso foi registrado como captura de capturado, cumprimento de prisão temporária e de mandado de busca e apreensão no 12° Distrito Policial, do Jardim Peri. As investigações prosseguem para localizar e prender os demais envolvidos.