Aumento de Violência na Baixada Santista Ameaça o Turismo

Nos últimos dois meses, a Baixada Santista tem sido marcada por uma série de assaltos violentos, mesmo com o aumento no policiamento durante a temporada de verão no litoral paulista. As cidades de Santos e Guarujá foram particularmente afetadas, apresentando um contraste preocupante com a diminuição geral dos índices de criminalidade na região no ano anterior.

Dados recentes indicam um crescimento nos homicídios em 2024 nas duas localidades, enquanto a média no litoral paulista mostra uma queda. Entre janeiro e novembro do ano passado, Guarujá registrou 32 homicídios, um aumento em relação aos 20 do ano anterior, enquanto Santos passou de 10 para 20 casos no mesmo período. Outras cidades litorâneas, como Ubatuba e Ilhabela, também notaram incrementos nos registros.

Apesar disso, o balanço de roubos apresentou uma redução significativa de 25% entre janeiro e novembro do último ano em comparação ao mesmo intervalo em 2023, com furtos caindo 5%. Esses números foram semelhantes aos observados na Baixada Santista, que abrange nove municípios e é conhecida por seus altos índices de violência.

O governo estadual ainda não divulgou as estatísticas oficiais referentes ao mês de dezembro. Entretanto, a administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos) alegou uma diminuição de 35% nos casos de roubos e furtos na Baixada Santista entre 21 de dezembro e 3 de janeiro em comparação com o ano anterior.

A partir de julho de 2023, as cidades de Santos e Guarujá tornaram-se o foco de grandes operações policiais após mortes de policiais militares, resultando em mais de 90 óbitos durante essas ações – cifras que não são contabilizadas nas estatísticas gerais de homicídios. Até o momento, dez PMs enfrentam acusações relacionadas a esses eventos, enquanto o governo assegura que todos os casos estão sob rigorosa investigação.

A recente onda de arrastões e um latrocínio alarmante têm gerado receios entre turistas e impactado negativamente uma das principais fontes econômicas da região. Um exemplo alarmante ocorreu no dia 3 de janeiro, quando um motorista foi atingido por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes, que é uma das principais vias que dão acesso à Baixada.

Segundo informações da concessionária Ecovias, o ataque aconteceu no quilômetro 62 da rodovia, em meio a um congestionamento que dificultou as manobras dos motoristas. O ferido foi atendido em uma unidade médica e liberado após avaliação. Embora dois suspeitos tenham sido detidos pela PM, eles foram soltos devido à falta de reconhecimento. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações estão sendo conduzidas pelo 2º DP de Cubatão.

Uma equipe jornalística esteve presente nas praias Pitangueiras e Enseada em Guarujá na última terça-feira (14), onde foi possível observar o patrulhamento intensificado realizado por policiais militares em quadriciclos e bicicletas. O policiamento também se fazia presente com veículos estacionados nas proximidades das praias e rondas feitas pela cavalaria durante o dia.

Os comerciantes locais expressam preocupação com os arrastões recentes, afirmando que tais incidentes afastam turistas. “Quando vemos policiais presentes, sentimos um alívio”, comentou Catiana Rodrigues Ramos, comerciante local. “A nossa esperança é ter mais segurança para os visitantes e para nós mesmos.”

O receio sobre os impactos desses crimes no turismo foi reforçado em uma carta enviada pela Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo) ao governador Tarcísio. A entidade representa cerca de 502 mil empresas no estado e alertou que arrastões e outros problemas emergentes representam uma séria ameaça para o setor turístico do litoral.

A Fhoresp descreveu a situação como uma “combinação explosiva” que tem se agravado significativamente neste início do ano. Além disso, ressaltou a preocupação com cancelamentos de reservas não apenas em hotéis e pousadas mas também em locações residenciais temporárias devido à deterioração da imagem turística da região.

Casos semelhantes ocorreram recentemente: no dia 31 de dezembro, um turista chinês foi baleado na perna durante um assalto na trilha do Mar Casado em Guarujá; no dia 19 do mesmo mês, outro jovem foi assassinado na praia da Enseada durante uma tentativa de roubo; e quatro dias antes disso, um homem foi atacado por seis indivíduos na orla da praia Pitangueira.

A SSP confirmou que todos os incidentes estão sob investigação pela Polícia Civil e afirmou estar realizando diligências para identificar os autores dos crimes.

Com a expectativa da chegada de mais de 4 milhões de turistas até fevereiro na região, conforme projeções da Secretaria Estadual de Turismo, o impacto desses eventos sobre o setor é alarmante. O governo estadual anunciou um reforço no efetivo policial com a destinação adicional de 3 mil policiais militares para garantir maior segurança até o final da temporada. Essa ação se soma ao policiamento regular já existente nos municípios da Baixada Santista.

Por fim, as autoridades afirmam que as iniciativas tomadas ao longo do ano passado contribuíram para a redução da criminalidade através do aumento das unidades policiais e prisões significativas dentro das facções criminosas operantes na área.