Cancelamento de reservas na Baixada Santista atinge 19% devido a virose e violência

A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) revelou que a combinação de um surto de virose e episódios de violência resultou no cancelamento de 19% das reservas em estabelecimentos de hospedagem na Baixada Santista, litoral paulista. O fenômeno ocorreu na última semana e gerou preocupações significativas entre os operadores turísticos da região.

Conforme informações divulgadas pela Fhoresp, que representa mais de 500 mil empresas em todo o estado, houve um aumento substancial nos relatos de cancelamentos nas últimas semanas. Em um esforço para mitigar os danos ao setor turístico, a entidade encaminhou uma solicitação ao governador Tarcísio de Freitas, pedindo medidas urgentes para combater os efeitos negativos da virose e das ações violentas que afligem as cidades litorâneas.

Segundo a Fhoresp, embora surtos virais sejam comuns nessa época do ano, a situação se agravou consideravelmente na Baixada Santista. Em Guarujá, especificamente, o problema se intensificou com a ocorrência de arrastões, o que contribui ainda mais para a percepção negativa sobre a segurança da área.

Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, descreveu a situação como “um combo explosivo” entre o surto viral e a violência. Ele enfatizou que esses fatores afastam turistas e impactam diretamente a economia local, onde muitos estabelecimentos dependem do fluxo de visitantes durante a alta temporada para recuperar perdas financeiras ao longo do ano.

O aumento no número de atendimentos nas unidades de saúde da região também foi destacado, com as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) enfrentando uma superlotação devido aos casos relacionados à virose.

Pinto expressou preocupação quanto à confiança dos turistas na região para o futuro próximo: “A imagem do nosso litoral está seriamente comprometida”, lamentou, questionando se os visitantes se sentirão seguros em retornar à Baixada Santista.

Em resposta à crise, o governo estadual afirmou estar mantendo um diálogo ativo com o setor turístico e implementando medidas para fortalecer essa indústria vital. A Secretaria de Estado da Saúde está monitorando atentamente os casos de contaminação e promovendo campanhas educativas sobre cuidados preventivos.

Além disso, o governo reforçou a segurança na região com a adição de mais de três mil policiais militares, que foram designados exclusivamente para patrulhamento preventivo e ostensivo nas áreas afetadas. Essas ações visam proporcionar maior tranquilidade tanto para residentes quanto para turistas.

A Fhoresp relatou que, após a implementação dessas medidas, houve uma redução significativa no quadro de evasão turística registrado anteriormente. Na terça-feira (14), os números começaram a se aproximar da normalidade esperada durante a alta temporada. Entretanto, a entidade continua atenta às tendências de reservas e cancelamentos na região.