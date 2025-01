Surto de virose no litoral paulista alerta para saneamento básico

O recente surto de virose no litoral de São Paulo foi confirmado pelas autoridades de saúde como sendo causado pelo norovírus. Esse patógeno é conhecido por provocar gastroenterites, com sintomas como náusea, vômito, diarreia, febre, cansaço e dor de cabeça. O episódio gerou preocupação entre moradores e turistas, além de acender o alerta para questões relacionadas ao saneamento básico na região.

Diante do ocorrido, a promotoria do meio ambiente de Guarujá abriu um procedimento para investigar a eficácia da rede de saneamento do município. Há suspeitas de descarte ilegal de esgoto, fator que poderia ter contribuído para a contaminação de água e a disseminação do vírus. Segundo informações da Prefeitura de Guarujá, a existência de ligações clandestinas de esgoto despejado diretamente no mar está sendo considerada uma das principais hipóteses para o surto. Esse tipo de irregularidade compromete não apenas a saúde pública, mas também o meio ambiente costeiro.

Saneamento básico e saúde pública

A falta de saneamento básico adequado é uma das principais causas de surtos de doenças como o norovírus. O saneamento básico inclui serviços essenciais como a coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água potável e manejo adequado de resíduos sólidos. Quando esses serviços são insuficientes ou inexistentes, a população fica vulnerável a uma série de enfermidades transmitidas pela água ou alimentos contaminados. Investir em saneamento não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também de saúde pública, prevenindo doenças, reduzindo internações hospitalares e melhorando a qualidade de vida da população.

A realidade, entretanto, é que a contaminação não ocorre apenas por falta de redes de saneamento. Em muitas cidades, dois fatores principais demandam atenção urgente. Em áreas onde o crescimento urbano supera a implantação de infraestrutura, é comum que efluentes sejam despejados diretamente em galerias de água pluvial ou no ambiente natural. Regularizar essas áreas e instalar redes de esgoto adequadas são medidas fundamentais para reduzir o impacto ambiental e proteger a saúde pública.

Além disso, mesmo onde as redes de esgoto estão disponíveis, muitos imóveis permanecem conectados a sistemas antigos, como galerias de água pluvial. Sem incentivo, fiscalização ou apoio, essas residências continuam despejando efluentes inadequadamente. Para combater esse problema, é essencial a implementação de programas que incentivem as conexões às redes de esgoto e garantam a fiscalização eficaz.

“A prevenção de surtos como o do norovírus depende de sistemas eficazes de saneamento básico e do monitoramento contínuo da qualidade da água. A contaminação por esgoto é um dos principais vetores para a disseminação de doenças gastrointestinais”, explica Luiz Fazio, presidente da Biosaneamento, ONG que trabalha para promover a universalização do saneamento básico no Brasil. (“Sem um sistema de esgoto adequado e fiscalização rigorosa, esses surtos se tornam uma questão recorrente. Investir em soluções estruturais para o saneamento é um passo fundamental para garantir a saúde pública no litoral paulista”).

As autoridades reforçam a importância de investimentos em infraestrutura e fiscalização para evitar novas ocorrências. Enquanto isso, a população é orientada a adotar medidas de prevenção, como o consumo de água filtrada e a higienização adequada de alimentos.

A investigação sobre o descarte irregular de esgoto segue em andamento, e o caso tem mobilizado atenção para a necessidade de soluções permanentes que garantam tanto a segurança da saúde pública quanto a proteção do meio ambiente.