Surto no litoral: veja o que é a virose e como tratar

As cidades litorâneas de São Paulo estão enfrentando um aumento alarmante nos casos de virose, o que tem levado os serviços de saúde a operar em um ritmo intensificado. Além do Guarujá, que é um dos locais mais afetados, residentes e turistas nas cidades de Santos, Praia Grande e São Sebastião também têm apresentado sintomas gastrointestinais preocupantes.

Atualmente, Guarujá aguarda os resultados de testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, que visam identificar a origem do surto. A administração municipal suspeita que a contaminação possa estar ligada a vazamentos e conexões clandestinas no sistema de esgoto próximo à praia da Enseada.

Marcelo Neubauer, infectologista e docente na PUC Campinas, fornece orientações importantes sobre como lidar com essa doença. A seguir, são apresentadas informações relevantes sobre viroses.

Definição de Virose

Viroses são doenças causadas por vírus, incluindo condições conhecidas como catapora, AIDS e gripe. O surto atual é caracterizado por uma virose intestinal que afeta tanto turistas quanto moradores da região litorânea. Os profissionais médicos frequentemente usam o termo “virose” para descrever doenças virais cujos agentes causadores não podem ser facilmente identificados, dado que diferentes vírus podem manifestar sintomas similares.

No outono e inverno, predominam vírus respiratórios como influenza e rinovírus, enquanto no verão há uma maior incidência de enterovírus, frequentemente transmitidos por água ou alimentos contaminados. “Esses vírus são excretados nas fezes e têm potencial para contaminar o ambiente e outras pessoas”, explica Neubauer. É importante notar que alguns vírus, como os da hepatite e HIV, podem ser transmitidos durante todo o ano.

Sintomas Comuns da Virose

Os sinais típicos incluem cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, mal-estar geral e fraqueza. Além disso, alguns pacientes relatam sintomas respiratórios como coriza e congestão nasal.

Quando Buscar Atendimento Médico?

Caso os sintomas sejam leves e controláveis através da hidratação e uso de medicamentos simples para enjoo, a visita a um hospital pode não ser necessária. Entretanto, grupos mais vulneráveis como crianças pequenas, idosos e pessoas com condições crônicas devem procurar assistência médica se apresentarem sintomas persistentes ou agravantes.

Para os indivíduos fora dos grupos de risco, a recomendação é buscar atendimento caso não haja melhora após a administração de medicamentos para vômito. “O que realmente preocupa em casos de virose são os episódios de vômito. Se o paciente estiver vomitando e não conseguir manter a hidratação adequada, o quadro pode se complicar rapidamente”, alerta o especialista.

Orientações Alimentares Durante a Virose

Se o paciente não estiver enfrentando vômitos ou náuseas severas, ele pode comer alimentos que seu organismo tolerar sem grandes restrições. A ênfase deve estar em uma dieta balanceada rica em líquidos adequados como isotônicos ou água de coco. Alimentos crus ou de fácil deterioração devem ser evitados; é preferível consumir pratos cozidos e leves.

A higiene ao adquirir gelo e água mineral também é crucial: deve-se garantir a qualidade do produto e a limpeza dos recipientes utilizados.

Permanência no Mar Após Recuperação

Ainda não há certeza se a virose responsável pelo surto confere imunidade ao paciente após a recuperação; aguarda-se a identificação do vírus pelo Instituto Adolfo Lutz para esclarecer essa questão.

Diferenciação Entre Virose e Outras Doenças

Os sintomas das intoxicações alimentares podem se assemelhar aos da virose, dificultando sua diferenciação. É comum que intoxicações ocorram em períodos quentes devido à rápida deterioração dos alimentos.

A dengue também apresenta sintomas semelhantes; no entanto, distingue-se pela presença de febre alta repentina e dor no corpo acentuada. Embora possa haver sintomas digestivos associados à dengue, estes são menos comuns em comparação com a febre intensa.

Medidas Preventivas

A prevenção contra viroses inclui práticas essenciais como lavagem frequente das mãos após usar o banheiro ou antes da manipulação de alimentos. A higienização adequada dos alimentos crus também é fundamental para evitar contaminações. O consumo em locais sem padrões sanitários deve ser evitado sempre que possível.

No caso específico do Guarujá, Neubauer recomenda cautela: “Aconselhei alguns pacientes — especialmente aqueles em alto risco — a se afastarem temporariamente da região até que o surto esteja sob controle. Enquanto essa situação persistir, evitar exposição é uma medida prudente”.