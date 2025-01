Dise apreende meia tonelada de cocaína em ‘nova’ rota marítima do tráfico no litoral paulista

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Santo André identificou uma rota marítima utilizada por traficantes para transportar drogas até o estado paulista. Durante uma operação, na terça-feira (7), a equipe encontrou meia tonelada de cocaína em uma lancha atracada em uma marina em Guarujá, no litoral do estado.

Conforme os investigadores, o entorpecente, proveniente do Paraguai, era transportado em embarcações até cidades do litoral paulista e, posteriormente, levado em carros até a região metropolitana de São Paulo, onde a droga era preparada para a venda.

Em junho do ano passado, durante uma operação contra o narcotráfico, os policiais conseguiram identificar uma das rotas usadas pelos criminosos para transportar a cocaína do litoral a uma cidade do ABC paulista. Na ocasião, 110 tijolos de cocaína foram apreendidos.

No decorrer das investigações, os agentes descobriram que os traficantes fariam uma nova “entrega” de drogas ontem em Guarujá, utilizando uma rota marítima e atracando a embarcação em uma marina.

Com as informações, os policiais se posicionaram em pontos estratégicos. Eles observaram o momento em que uma lancha se aproximou de um barco e começou a fazer o transbordo da droga. Os policiais, em um bote, realizaram a abordagem, mas os envolvidos fugiram na lancha ao perceberem a presença dos agentes.

Ao vistoriar a embarcação, os agentes encontraram malas com 500 tijolos de cocaína. Em contato com a administração da marina, eles descobriram ainda que um dos suspeitos, que não era membro do local, havia atracado a embarcação sem autorização, alegando que o barco apresentava defeito e precisava permanecer ali para reparos.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto e tráfico de drogas na Dise de Santo André.

Investigação de junho leva à apreensão de mais de 100 kg de cocaína e a prisão de um dos envolvidos

Em 1ª de junho, os policiais receberam informações sobre o trajeto rodoviário usado pelos criminosos, que haviam recebido um carregamento de cocaína em Praia Grande e estariam transportando a droga em dois veículos com destino à região do ABC Paulista.

Com base nas informações, os agentes montaram uma campana na região, aguardando a passagem dos veículos suspeitos. Eles observaram um caminhão entrando em uma área isolada com várias chácaras, onde a carga foi transferida para um carro que deixou o local. Os policiais seguiram o veículo até uma garagem na cidade de Praia Grande, onde o motorista foi abordado.

No veículo, foi encontrado um fundo falso sob o compartimento de carga, com sacos de cocaína e cerca de 110 tijolos da droga. O homem, de 40 anos, foi preso no local, encaminhado à delegacia e posteriormente à cadeia pública, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Dise. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema criminoso.