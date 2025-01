Denúncia de Agressão no Exército Brasileiro: Soldado Relata Violência por Colegas

Um soldado do Exército Brasileiro, de apenas 19 anos, apresentou uma grave denúncia de agressão supostamente perpetrada por seis de seus colegas na última quinta-feira (16) no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada, localizado em Pirassununga, São Paulo. Segundo relatos, o jovem foi rendido por outros militares e agredido com um cabo de vassoura e pedaços de madeira, entre outros objetos.

A Polícia Civil confirmou que um boletim de ocorrência sobre a agressão foi registrado no 1º Distrito Policial de Pirassununga, e a denúncia já foi encaminhada às autoridades do Exército. Até o momento, a corporação não forneceu respostas aos questionamentos da imprensa sobre o caso.

O advogado do soldado, Pablo Canhadas Pereira, relatou à Folha de S.Paulo que as agressões ocorreram em dois momentos distintos. Na primeira ocasião, o jovem foi instruído a realizar a limpeza do depósito de recicláveis da unidade, onde acabou sendo rendido por seis militares — cinco soldados e um cabo.

“Eles mandaram que ele abaixasse as calças, ao que ele se negou. Contudo, acabaram forçando-o a fazê-lo e afirmaram que seria ‘por bem ou por mal’. Um cabo de vassoura foi esfregado entre suas nádegas. Meu cliente esclareceu que não houve penetração anal, mas houve tentativa. Ele conseguiu se desvencilhar e fugiu do local”, detalhou o advogado.

Após ser enviado para realizar manutenção em outro depósito, o soldado novamente encontrou resistência dos colegas. Desta vez, enquanto dois o seguravam, outros quatro o atacaram com objetos de madeira por mais de 30 minutos.

“Ao final das agressões, ele foi coagido com ameaças. Disseram que se ele relatasse os acontecimentos aos superiores, sua vida estaria em risco. Ao chegar em casa e relembrar dos episódios traumáticos, ele sofreu um surto e tentou tirar a própria vida. A situação foi controlada rapidamente pela Polícia Militar, que conseguiu acalmá-lo e prestou socorro através do Samu”, acrescentou Pereira.

De acordo com o advogado, as lesões sofridas pelo soldado são extensas, com hematomas significativos nas nádegas e nas partes posterior dos braços e coxas.

O jovem, que está servindo no Exército há um ano, vive com sua esposa e cuida da filha de uma cunhada. Com dificuldades financeiras, ele complementava sua renda trabalhando como garçom em eventos e restaurantes da região. Atualmente, conforme relatado pelo advogado, o soldado depende do apoio de familiares devido aos surtos que enfrenta, os quais o deixam instável e falando sozinho.