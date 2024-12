Exército nega irregularidade em visitas a presos no Inquérito do Golpe

Nesta quinta-feira, 26 de dezembro, o Exército Brasileiro emitiu uma declaração formal negando quaisquer irregularidades relacionadas às visitas de familiares e advogados a militares detidos no contexto do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022.

A manifestação do Exército ocorreu em resposta ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que requisitou esclarecimentos sobre as visitas aos generais Walter Souza Braga Netto e Mario Fernandes, bem como aos tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Moraes questionou se esses militares estavam recebendo visitas diárias sem a devida autorização judicial.

O Comando Militar do Leste, responsável pela custódia dos referidos militares, informou que as visitas foram realizadas conforme os regulamentos internos da instituição. As visitas ao general Mario Fernandes ocorreram nas segundas, quartas e sextas-feiras, além dos domingos. Já o general Braga Netto recebeu visitas às terças e quintas-feiras e também aos domingos.

Em nota, a organização militar esclareceu: “Não há que se falar em visitação diária por ocasião da custódia do general de brigada Mario Fernandes, tampouco do general de Exército Walter Souza Braga Netto. Neste sentido, salvo outro juízo, não houve desrespeito ao regulamento de visitas estabelecido nesta OM [organização militar]”.

Os militares mencionados foram detidos no mês anterior no Rio de Janeiro e posteriormente transferidos para Brasília. O general Braga Netto permanece sob custódia na capital fluminense.