Guia Cultural do ABC do ABC: Especial Festa Junina

Olha a cobra… É mentira! Em clima de festa junina, o Portal ABC do ABC preparou alguns eventos que estão sendo realizados no ABC.

Confira as dicas para você se divertir com muita música e comidas típicas.

Arraial Cultural de São Caetano

Com aulas de forró, dança country e quadrilha, a Prefeitura de São Caetano do Sul realiza o 3º Arraial Cultural da Terceira Idade nos dias 15 e 16 de junho. A entrada é solidária (1 kg de alimento não perecível por pessoa).

Mais informações aqui.

46ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires

Em Ribeirão Pires, a 46ª Festa de Santo Antônio está atraindo o público. Com diversas opções gastronômicas e culturais, o evento segue nos dias 14, 15 e 16 de junho.

Confira o cronograma: https://abcdoabc.com.br/46a-festa-de-santo-antonio-de-ribeirao-pires-promove-cultura-regional-com-atracoes-musicais/

37⁠ª Festa Junina de Mauá

Com programação especial, os moradores e visitantes terão mais um final de semana de lazer na 37⁠ª Festa Junina de Mauá.

Além de shows com nomes consagrados da música brasileira, o público poderá assistir a apresentações de artistas locais, se divertir no parque de diversão e aproveitar as barracas de alimentação.

Saiba mais aqui.

São João de Diadema

Já anota na agenda, viu? Nos dias 21 a 30 de junho, começará o São João de Diadema. Com o intuito de incentivar os artistas locais, o evento oferecerá pratos típicos juninos. Não dá para perder.

Confira a programação: https://abcdoabc.com.br/programacao-do-sao-joao-de-diadema-incentiva-artistas-locais/