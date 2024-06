Arraial Cultural de São Caetano acontece neste fim de semana

A Prefeitura de São Caetano do Sul realiza neste fim de semana (15 e 16/6) o 3º Arraial Cultural da Terceira Idade. O evento será no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica), com diversas atrações, no sábado e no domingo, das 11h às 20h.

O Arraial Cultural é uma realização da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade) em parceria com a Secult (Secretaria de Cultura). A entrada é solidária (1 kg de alimento não perecível por pessoa); o total arrecadado será destinado a instituições filantrópicas de longa permanência no município. A atividade é livre para o público de todas as idades.

Serão cerca de 250 colaboradores voluntários dos sete CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação) e da UniMais (Universidade Aberta) da Terceira Idade de São Caetano do Sul prestando auxílio nos dois dias da festa, que terá uma estrutura com 23 barracas de salgados e doces típicos, bebidas quentes e frias, brincadeiras, além de aulas abertas de dança e apresentações musicais. Confira:

Programação

15 de junho, sábado

11h Aulão de dança country, com Homero Lopes

12h30 Neide Garapé

14h30 Apresentação de dança country da Unimais São Caetano do Sul

15h30 Ney Violeiro

17h30 Quadrilha com participação dos Centros da Terceira Idade

19h Rodrigo Souza

16 de junho, domingo

11h Aulão de forró, com Evandro Volpi

12h Apresentação da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé

12h30 Victor Lins

14h30 Sinfonia Pé de Serra

16h30 Revanche de São João, com Rodrigo Sestrem (oferecimento: Sesc São Caetano)

18h Quadrilha com a participação de todos os Centros da Terceira Idade

19h Bicho de Pé