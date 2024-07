São Caetano promove formatura do Programa Proerd, da Polícia Militar

A Prefeitura de São Caetano do Sul promoveu mais uma formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) conduzido pela Polícia Militar. Para atender todas as turmas de 5º ano das escolas municipais, o evento, realizado no Teatro Paulo Machado de Carvalho, ocorreu em dois dias: 24 e 25 de julho.

No total, participaram da formatura 819 alunos dos 5º anos das escolas municipais. O programa, com palestras e atividades direcionadas à prevenção às drogas e às práticas violentas dentro e fora do ambiente escolar, foi conduzido de forma voluntária pela PM Juliana Ferreira Pinto e pelo cabo PM Noel Antônio de Aguiar Filho.

HOMENAGENS

Durante o evento de formatura, os alunos que se destacaram no Proerd foram homenageados. Foram escolhidas as melhores redações sobre o tema e os estudantes que se destacaram nas aulas, pelo seu comportamento, participação e responsabilidade, também receberam medalhas.

Dia 24/7:

Melhor redação: Manuela Araújo de Barros, da EMEF Anacleto Campanella.

Alunos em destaque:

– EMEF Anacleto Campanella, Pedro da Silva Oliveira;

– EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, Kauã Takasu Nogueira;

– EMEF Luiz Olinto Tortorello, Felipe Thomazini Garcia;

– EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho, Paula Tolardo Gimenez.

Dia 25/7:

Melhor redação: Alice Mendes Soares, da EMEF Leandro Klein.

Alunos em destaque:

– EMEF Oswaldo Samuel Massei, Miguel de Oliveira Rodrigues;

– EMEF Professor Décio Machado Gaia, Sofia Nascimento Biazotto;

– EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, Isadora de Oliveira Aguiar;

– EMEF Sylvio Romero, Davi Santos Coppola;

– EMEF Professor Leandro Klein, Helena Camargo Lupianhes.

PROERD

Criado em 1987, em Los Angeles (Estados Unidos), o Proerd chegou ao Brasil em 1993, quando foi desenvolvido pela Polícia Militar de São Paulo, a fim de prevenir o uso de drogas entre crianças e adolescentes, por meio de aulas aplicadas nas escolas uma vez por semana.

Em São Caetano, foi implantado em 1997, com uma média de formação de aproximadamente 52 mil alunos até o presente.