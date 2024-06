37ª Festa Junina de Mauá arrecada cinco toneladas de alimentos no primeiro final de semana

Sucesso de público, animação e solidariedade. Assim podemos resumir o primeiro final de semana da 37ª Festa Junina de Mauá. Cinco toneladas de alimentos foram arrecadadas que o Fundo Social de Solidariedade do Município vai encaminhar às famílias em situação de vulnerabilidade. As noites de temperatura agradável atraiu 50 mil pessoas nos três primeiros dias de evento, realizado no Paço Municipal, que se divertiram nos brinquedos do parque, puderam aproveitar as barracas de comidas típicas e bebidas, além de ouvir muita música.

As atrações principais e locais foram diversificadas. Na noite desta sexta-feira se apresentaram no palco, os artistas locais Gabriel Buscarioli, Luanna Brandão e o show principal foi da cantora sertaneja Naiara Azevedo que esbanjou alegria, animação e simpatia. No sábado, os shows foram do cantor Léo Oliveira, além do cantor e compositor baiano Tierry. Já, neste domingo, o samba tomou conta da 37ª Festa Junina de Mauá, com as apresentações de Robson Lango e amigos, Pagode e Resenha, além do sambista carioca Xande de Pilares.

O evento continua na próxima sexta-feira (14/06), a partir das 18h. Para garantir a entrada, os visitantes devem doar um quilo de alimento não perecível, com um item específico para cada noite de festa. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá.

Confira a lista de atrações principais e locais, além dos itens a serem doados em cada noite de evento:

Segundo Final de Semana

• 14/06 – Maneva (1 pacote de açúcar ou achocolatado)

◦ Atrações locais: Rodrigo Alencar (Banda Pallas), Vibração Sol



• 15/06 – Sidney Magal (1 pacote de macarrão ou 1 litro de óleo)

◦ Atrações locais: Rubens Lira (Banda O Livro dos Dias), Banda Ecologia

• 16/06 – Barões da Pisadinha (1kg de arroz ou feijão)

◦ Atrações locais: Karine Calvo, Josuel



Terceiro Final de Semana



• 21/06 – Titãs (1 pacote de café)

◦ Atrações locais: Willians Afonso (The Lords), Blackgarden



• 22/06 – Mumuzinho (1kg de arroz ou feijão)

◦ Atrações locais: Samba do Bem, Dan Lorenzo



• 23/06 – Edson & Hudson (1 litro de óleo)

◦ Atrações locais: Roger e Rogério, Erivelton Modesto