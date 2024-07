“Domingou em Mauá” deste final de semana será no Parque da Juventude

Neste domingo (29/07), haverá muita diversão com o “Domingou em Mauá”, que nesta semana será no Parque da Juventude, das 9h às 17h. O diferencial desta nova edição é que o evento também será realizado em outros espaços da cidade, por isso, é importante conferir a programação disponível no link https://www.associacaotryade.org/domingou.

Estão confirmadas todas as atrações tradicionais do ‘Domingou em Mauá’. Uma das mais concorridas é a ‘bike família’, na qual duas pessoas pedalam a mesma bicicleta por um circuito pré-determinado.

No local também estarão montadas mini-quadras para crianças e adultos praticarem esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei, além de recreação infantil, animadores e atrações musicais.

O Parque da Juventude fica na rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia.