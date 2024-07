Mauá promove o Escola Aberta neste final de semana

Todos os finais de semana, a Prefeitura de Mauá promove o “Escola Aberta”. Oito escolas municipais abrem as portas para promover atividades de lazer, esportes e recreação, para toda família, além de oficinas formativas. A lista completa pode ser consultada em: https://www.escolaabertamaua.com. As unidades abrem das 9h às 15h. Desde o início do projeto, em junho de 2023, cerca de 95 mil atendimentos foram realizados.

As oficinas formativas que ensinam a produzir Aromatizador de Ambientes estão confirmadas. No sábado (27/07), será realizada na EM Carolina Moreira da Silva, no Jardim Oratório e, no domingo (28/07), na EM Tânia Geraldo de Campos Silva, na Vila Assis Brasil. As inscrições devem ser feitas de maneira antecipada no site do projeto.

Além dessas atrações outras atividades são realizadas ao longo de todo o dia como coreografias do Tik Tok e Flahsback, capoeira, dança circular, ginástica funcional, teatro, jogos teatrais, esportivos e musicalização.

A programação completa pode ser consultada no site: https://www.escolaabertamaua.com/.

Veja as escolas participantes do projeto: