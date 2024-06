Programação do São João de Diadema incentiva artistas locais

Artistas e bandas de Diadema que contribuem para o crescimento da cultura nordestina e do forró irão se apresentar e promover seus trabalhos ao decorrer dos nove dias do São João de Diadema. O evento acontece entre os dias 21 e 30 de junho, a partir das 18h nos dias de semana e a partir das 15h aos sábados e domingos, na Praça da Moça.

Jackson Rufino, conhecido como “o Homem do Chapéu”, é instrumentista de forró e mora há mais de 30 anos na cidade. Ele destaca o envolvimento da Secretaria de Cultura na organização. “Houve muito comprometimento, desde o início, para que eu pudesse me apresentar para o público da cidade. Não posso deixar de lado o carinho e a atenção para me ajudar a montar o repertório, esquematizar o palco e definir meu horário”, declara. “Tudo foi feito de forma humana e fico cada vez mais empolgado em saber que o dia do meu show está próximo”, completa Jackson.

O cantor e multi-instrumentista Alemão GT mora no município há 19 anos. Cantando os maiores sucessos da MPB, forró e sertanejo, deixa sua marca e seu talento por onde passa. O vocalista explica sua empolgação para se apresentar no município que valoriza sua arte. “É uma sensação maravilhosa me apresentar onde sei que meu trabalho artístico será tratado do jeito que deve ser”.

Matheus e Fabiane são poetas e cantores repentistas locais. Nos últimos anos, tem viajado para o Nordeste, a fim de se inspirar na cultura local e refletir esses cenários em suas produções. Eles se apresentam desde adolescentes em festivais, congressos, centros culturais, SESCs e CEUs. Moreira de Acopiara, representante da dupla, conta a recepção que Diadema possui em relação à cultura nordestina. “Aqui, para nós, é uma grande cidade do nordeste. Nos sentimos livres para levar a cantoria, a viola, o repente e o cordel até onde o povo está”, afirma. “Há vários pontos de encontro, como casas do norte, bares e restaurantes que permitem a manutenção desses costumes vivos”, complementa Moreira.

O grupo Violeiros de Diadema surgiu em uma oficina para o aprendizado da viola caipira, em 2011. O projeto busca, através da música caipira de raiz e tradicional, resgatar as práticas culturais ligadas às raízes rurais, à moda de viola, à terra, ao sertão, que se encontram submersas no imaginário individual e coletivo da população urbana. Luiz Hermínio Puntel, membro dos Violeiros, comenta sobre o apoio recebido da sociedade artística. “Como nascemos e nos desenvolvemos artisticamente no Centro da Memória, sentimos que somos valorizados e reconhecidos pela chance que foi oferecida pela própria comunidade artística. É um passo muito importante”, relata.

A Peleja de Jah é uma reunião de músicos que existe desde 2015, com a proposta de trazer versões musicais de vários artistas consagrados da MPB, como Secos e Molhados, Titãs, Rita Lee, Gilberto Gil e Marisa Monte. Oswaldo Rock, integrante da banda, compartilha o engajamento da Secretaria de Cultura desde os primeiros passos da montagem e da propaganda. “Desde o início, fizeram questão de o nosso trabalho ter sido visto e lembrado, com a divulgação e organização do palco ter sido feita de forma digna”, diz. “É uma grande alegria e responsabilidade se apresentar em um festival, com todo esse apoio que foi oferecido. Dedicamos décadas de apreço e preocupação em trazer a cultura para a população”, afirma Oswaldo.

O coordenador de Difusão Cultural de Diadema, Valdemir Gomes, demonstra a importância de organizar um evento com a maioria dos artistas locais. “É interessante para todos envolvidos. O artista, que poderá mostrar suas músicas, e para o âmbito cultural, que será fomentado, incentivando a própria população a prestigiar a arte que nasce no município”, finaliza.

Além dessas atrações, a festa de São João desse ano proporcionará mais uma edição do Festival de Quadrilhas. Os grupos interessados podem se inscrever até 19 de junho e apresentar quadrilhas juninas estilizadas e tradicionais e concorrem a até R$ 76 mil em prêmios. O público também poderá exercer a solidariedade, visto que, em todos os dias do festival, o Fundo Social de Solidariedade terá postos de arrecadação de agasalhos e de alimentos não perecíveis.

Já, de sexta a domingo, o Fundo Social realizará o Bingo Solidário, cujo dinheiro arrecadado será destinado aos trabalhos da instituição designada a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Confira mais sobre o evento aqui.

Programação (sujeita a alteração):

21/06 – Sexta-feira – a partir das 18h

Lira Musical de Diadema Convida Renato Teixeira;

DJ Ju Salty;

22/06 – Sábado – a partir das 15h

Circuladô de Fulô;

Jackson Rufino;

Quadrilhas Juninas;

DJ Iasmin;

23/06 – Domingo – a partir das 15h

Yasmin Santos;

Erikka;

Jeff Machado;

Anderson Lirah;

DJ Ju Salty;

25/06 – Terça-feira – a partir das 18h

Fábia Rodrigues;

Trio Amizade;

Nego Do Acordeon;

DJ Carlu;

26/06 – Quarta-feira – a partir das 18h

Fabinho Zabumbão;

Forró Konsiderado;

Alemão GT;

DJ Carlu;

27/06 – Quinta-feira – a partir das 18h

Violeiros de Diadema Convidam Adriana Farias;

Nicolau Araujo – Tributo Zé Ramalho;

Matheus e Fabiane;

DJ Iasmin;

28/06 – Sexta-feira – a partir das 18h

Juliette;

Geiza Guedes

Neguinho Bahia & Xandy Bahia;

DJ Carlu;

29/06 – Sábado – a partir das 15h

Bicho de Pé;

Gaviões do Nordeste;

Concurdo de Quadrilhas Juninas;

DJ Puffe

DJ Carlu;

30/06 – Domingo – a partir das 15h

Zeca Baleiro;

Peleja de Jah;

Mulango Dengo;

Banda do Bloco dos Bonecões

DJ Carlu

Serviço:

3° São João de Diadema

De 21 a 30 de junho, a partir das 18h, durante a semana, e a partir das 15h, aos finais de semana.

Praça da Moça