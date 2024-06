46ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires promove cultura regional com atrações musicais

A 46ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires acontece neste fim de semana (7, 8 e 9 de junho) e no próximo (14, 15 e 16 de junho), na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, localizada na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro. O evento, realizado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, busca resgatar as tradições das festas juninas brasileiras e valorizar os artistas da região.

A tradicional Festa de Santo Antônio, que já se consolidou como um evento importante no calendário cultural da cidade, terá uma programação musical variada, com destaque para atrações regionais. A celebração visa não apenas entreter, mas também preservar e promover a rica herança cultural das festas juninas, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar diversos estilos musicais e artistas locais.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em conjunto com a Prefeitura de Ribeirão Pires, está à frente da organização do evento, garantindo estrutura e segurança aos visitantes. Além das apresentações musicais, a festa contará com barracas de comidas típicas, diversas atividades culturais e brincadeiras, proporcionando ambiente festivo e familiar.

A Festa de Santo Antônio integra as ações do Circuito Religioso da cidade, que tem por objetivo fortalecer eventos e espaços de visitação da cidade para o fomento da atividade turística.

Confira o cronograma:

07/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Leon Félix

08/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Kléberson Sobral

20h30 – Trio Malaquias

09/06 – Domingo – 12h às 22h

15h – Cambuci da Serra

18h30 – Música de Poesia

20h30 – Gabriel Buscarioli

14/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Fabricio Ramos e Banda

15/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Arte 21

20h30 – Forró do Vital

16/06 – Domingo – 12h às 22h

20h30 – Roger e Rogério