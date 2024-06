Grande ABC promove debate sobre Política Nacional de Fomento à Cultura

O Grande ABC promove na próxima segunda-feira (24/6), às 18h, encontro para debater a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e a Política Cultura Viva. O evento acontece na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André).

O objetivo do encontro é reunir fazedores de cultura e gestores dos municípios do Grande ABC para discutir as duas iniciativas do Ministério da Cultura (Minc), tendo em vista que serão disponibilizados cerca de R$ 17 milhões anuais nos próximos cinco anos.

O evento acontece a pedido da sociedade civil e conta com o apoio do Consórcio ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC



Serviço

Minc no ABCMRR

Dia 24 de junho, segunda-feira, a partir das 18h

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.