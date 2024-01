Grande ABC debate transição energética e descarbonização na mobilidade

A construção de um diálogo sobre um modelo mais sustentável de transporte no Grande ABC foi a pauta do seminário “Transição Energética e Descarbonização para Mobilidade”, realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que sediou o evento nesta terça-feira (30/1). O encontro contou com a participação de diferentes agentes do setor e teve o Consórcio Intermunicipal Grande ABC como um dos apoiadores.

Participaram da mesa de abertura o secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Andia, representando o Ministério das Cidades; o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira; o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior; o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges; o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo da Silva; o reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Dácio Matheus; o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Loricardo de Oliveira; e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

Também estiveram presentes no evento representantes do Instituto de Assuntos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep); Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Unicamp; SAE Brasil; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); além de outros agentes do setor.

No encontro foram debatidos temas importantes, como a realidade atual dos municípios do ABC, a perspectiva nacional na transição energética e quais as rotas que o Brasil deve tomar nesta questão.

“A pauta deste seminário é importantíssima, pois a nossa região, que conta com mais de 2,5 milhões de habitantes, tem forte demanda de mobilidade. Com isso, podemos associar a mudança de matriz energética à demanda para a produção de veículos para os nossos sistemas de transporte coletivo, com o incremento de produção para renovação da frota”, afirmou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira.