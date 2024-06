Grande ABC debate cadeia produtiva da saúde

O Grande ABC discutiu nesta terça-feira (18/6) a formação do Arranjo Produtivo Local (APL) da cadeia produtiva da saúde da região. A reunião ocorreu no Campus Centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e contou com a presença de gestores públicos, empresários, acadêmicos, sindicalistas, entre outros representantes do setor.

A constituição do APL tem apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, da Inova USCS e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano do Sul.

O objetivo do APL da cadeia produtiva da saúde é reunir representantes do poder público, da iniciativa privada e da academia para a melhoria de processos da cadeia produtiva, compartilhamento de recursos, acesso a tecnologias e capacitações, além da busca de fomento e linhas de créditos especiais para os participantes.

O processo de formação do APL inclui o levantamento dos desafios tecnológicos e de gestão para inovação, incluindo possibilidades de incentivar a atividade da cadeia produtiva e promover parcerias regionais.

O encontro incluiu uma apresentação sobre como o APL poderia contribuir para atender às principais demandas do setor, apontadas pelas secretarias municipais de Saúde das sete cidades.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, ressaltou que o debate sobre a cadeia da saúde está hoje no centro da política nacional, pois o setor tem atuado como motor de desenvolvimento tecnológico e econômico.

“A saúde equivale a quase 10% do PIB no Brasil. Com isso, avança mais do que outros setores e tem capacidade de transbordamento para outros segmentos da economia do Grande ABC, incluindo educação e geração de emprego. A saúde pode auxiliar a cadeia industrial da nossa região a encontrar um novo caminho para o futuro”, afirmou.

Como parte do processo de estruturação do APL, o Centro de Inovação Inova USCS está convidando os empresários do setor a participarem das reuniões e a aderirem ao arranjo. O objetivo é pensar em soluções para a saúde e para fomentar o ambiente de negócios no Grande ABC.