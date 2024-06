Grande ABC articula com a Caixa medidas para auxílio de micro e pequenos empresários

Articular e colocar em prática o Programa Acredita, do Governo Federal, nas cidades da região. Essa foi a pauta da reunião realizada na tarde desta sexta-feira (21/6) entre integrantes da Caixa Econômica Federal (CEF) com a direção do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Grande ABC.

Participaram do diálogo o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, que também preside a Agência de Desenvolvimento; o superintendente de governo da CEF na Região Sul, Cezar Arruda de Oliveira; a superintendente da CEF no ABC, Maria Claudia Casselli. O encontro foi intermediado pelo presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, George Vitti, que também acompanhou a agenda.

O Programa Acredita, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para os micro e pequenos empreendedores. O programa cria linhas de crédito para públicos variados dos usuários do CadÚnico, que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte.

Para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e microempresas, a iniciativa traz uma linha de crédito especial, com juros diferenciados, o ProCred 360. O programa também conta com o Desenrola Pequenos Negócios, que permite a renegociação de dívidas para MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

“O objetivo desta nossa reunião foi no sentido de alinhar os meios para que esta importante ação chegue aos empreendedores do Grande ABC. A ideia é criarmos um sistema descentralizado para acesso a este crédito e, com isso, fomentar e fortalecer a economia da nossa região. A Caixa, mais uma vez, reafirmou o compromisso e parceria com a gente em mais esta iniciativa”, explicou o secretário-executivo do Consórcio ABC.