Governo libera recursos à Volks, que investe R$ 13 bilhões em modernização

Em agenda nesta sexta-feira (23/8) na planta Anchieta da Volkswagen, em São Bernardo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a liberação de R$ 1 bilhão à montadora em créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), criando novas oportunidades para expansão da multinacional. Na cerimônia, a Volks anunciou que, entre os R$ 16 bilhões do ciclo de aportes no País, aplicará R$ 13 bilhões (mais de 80%) no Estado, incluindo a fábrica de São Bernardo.

Gabriel Inamine/PMSBC

O evento contou com as presenças do prefeito Orlando Morando e da deputada estadual Carla Morando, bem como do presidente da Volks na América Latina, Alexander Seitz, e o CEO da marca no Brasil, Ciro Possobom, responsáveis pela confirmação do investimento. Possobom adiantou, inclusive, que o aporte em território paulista servirá para implantação de projetos inéditos e foco central na descarbonização – em São Bernardo, por exemplo, na lista de medidas, estão o lançamento de dois novos veículos.

Gabriel Inamine/PMSBC

“Uma enorme satisfação receber o governador Tarcísio para celebrar esse momento. A liberação em créditos de ICMS ocorre, especialmente, em razão do volume de exportações. Os recursos serão reinvestidos aqui na fábrica de São Bernardo e demais unidades do Estado. Isso fortalece a nossa indústria, garante empregos e, principalmente, desenvolvimento e crescimento de uma fábrica que é símbolo da nossa cidade”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A autorização do Estado se dá pelo ProVeículo (Programa de Incentivo ao Investimento pelo Fabricante de Veículo Automotor). O plano permite justamente a empresas utilizarem recursos acumulados do ICMS para custear projetos de modernização e ampliação de seus negócios.

Gabriel Inamine/PMSBC

Tarcísio exaltou, no encontro, a liberação de recursos do Estado, possibilitando dar “uma parcela de contribuição” no ciclo de investimentos da montadora. “Para nós, uma grande alegria criarmos essa oportunidade com a liberação de créditos de ICMS. Com certeza, gera novos cenários. Estamos reforçando aliança duradoura, de muito tempo da empresa com São Bernardo. Temos muito a comemorar nesta data.”

VISITA À PLANTA

Durante a visita, o governador Tarcísio de Freitas visitou ao lado de autoridades do município e do Estado as instalações tecnológicas da Volkswagen, realizou test drive na nova Kombi elétrica, denominada ID.Buzz, e conheceu o museu de automóveis na fábrica, a Garagem VW, que apresenta 22 carros antigos da marca.