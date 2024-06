Governo do Estado atende pedido do Consórcio ABC e envia R$ 25 mi para a Saúde 

O Governo do Estado anunciou na sexta-feira (21/06) a antecipação do pagamento de R$ 25 milhões do programa IGM SUS Paulista – Incentivo à Gestão Municipal para as sete cidades do Grande ABC. A medida foi oficializada dois dias após reunião entre representantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Secretaria Estadual da Saúde para protocolar as principais demandas da região na área da saúde e solicitar apoio do Estado.

Conforme anunciado, São Bernardo do Campo, maior cidade da região, receberá o maior repasse com R$ 7,3 milhões, seguida de Santo André (R$ 6,7 milhões), Mauá (R$ 4,62 milhões), Diadema (R$ 3,8 milhões); São Caetano (R$ 1,4 milhão); Ribeirão Pires (R$ 1,1 milhão) e Rio Grande da Serra (R$ 670 mil).

Durante o anúncio, ocorrido no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, foi informada a antecipação de R$ 412 milhões em repasses para a atenção básica da saúde nos 645 municípios paulistas. Para os 39 municípios da Grande São Paulo serão liberados, no total, mais de R$ 129 milhões.

A cerimônia que autorizou o repasse reuniu o governador Tarcísio de Freitas, os secretários Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, além de prefeitos, diretores e gestores municipais da área da saúde, entre outras autoridades.

A vice-presidente do Consórcio ABC e prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli, ressaltou a importância do auxílio aos municípios. “O anúncio é extremamente positivo, pois trata-se de aporte de recursos para a nossa atenção básica”, afirmou.

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.