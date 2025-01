Governo de São Paulo avança na implantação da Linha 16-Violeta do metrô

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo de São Paulo anunciou a autorização para que a empresa Acciona Construción S.A. inicie os estudos necessários para a licitação da nova Linha 16-Violeta do metrô. A publicação da autorização ocorreu na terça-feira, dia 7.

Com um investimento estimado de R$ 42,3 milhões, o governo paulista financiará uma série de estudos que avaliarão a viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira do projeto, visando a formação de uma parceria público-privada (PPP) para a construção, manutenção e operação do ramal.

Após essa fase inicial, o próximo passo incluirá a modelagem do projeto, seguidos por audiências e consultas públicas. Posteriormente, será publicado o edital e realizado o leilão correspondente. Informações detalhadas sobre o processo podem ser acessadas no site oficial da SPI: Linha 16-Violeta.

A Linha 16-Violeta, parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), terá uma extensão total de 32 km e contará com 25 estações, conectando a Estação Oscar Freire, localizada na Zona Oeste, à Estação Cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital.

Este novo ramal é projetado para melhorar a mobilidade urbana e beneficiar não apenas os usuários de transporte público, mas também os moradores da Zona Leste. Além disso, contribuirá para a sustentabilidade ambiental ao promover o uso de um meio de transporte menos poluente, o que deve resultar em uma melhoria significativa na qualidade do ar na região.

A Linha 16-Violeta contará com oito integrações estratégicas: Linha 1-Azul na estação Ana Rosa; Linha 2-Verde nas estações Ana Rosa e Anália Franco; Linha 4-Amarela na estação Oscar Freire; Linha 10-Turquesa na estação São Carlos; Linha 14 Ônix na estação Santa Marcelina; Linha 15-Prata em Cidade Tiradentes; além da futura Linha 19-Celeste na Estação Jardim Paulista. Também haverá conexões com três terminais de ônibus.

Apelidada como “Linha dos Parques”, essa nova linha será próxima a importantes áreas verdes como os parques Ibirapuera, Aclimação e Independência, promovendo o acesso à cultura e ao lazer em São Paulo.

O PPI-SP representa uma importante iniciativa do Governo Estadual para ampliar as oportunidades de investimento e fomentar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental no estado. Focado em setores como rodovias, mobilidade urbana, social e água e energia, o programa é considerado um dos maiores projetos de parceria entre o setor público e privado já realizados em São Paulo, com uma carteira atual superior a R$ 494 bilhões e 29 projetos qualificados.