Governo de SP inicia processo para implantação da Linha 16-Violeta

O Governo de São Paulo deu o primeiro passo nesta semana para a implantação da primeira fase 1 da futura Linha 16-Violeta de metrô. A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) recebeu a Manifestação de Interesse Privado (Mip) para a construção do ramal, com investimento estimado de R$ 25 bilhões por meio de uma parceria público-privada (PPP). A previsão é que mais de 9 mil empregos sejam gerados.

Agora, a secretaria vai analisar os estudos preliminares apresentados pela empresa espanhola Acciona e, até o fim deste ano, será aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), no qual outras empresas poderão manifestar interesse em executar a obra. A proposta apresentada pela empresa prevê a utilização dos tatuzões que atualmente operam na escavação da Linha 6-Laranja, entre as estações Brasilândia e São Joaquim.

A primeira fase da Linha 16 deverá ter 16 km de extensão, percorrendo 16 estações – entre Oscar Freire, na Zona Oeste, e Abel Ferreira, na Zona Leste. O trajeto deverá ser percorrido em 30 minutos – cerca de 60 minutos a menos no tempo de viagem atual -, com expectativa de transportar 550 mil passageiros diariamente. Ela terá integração com as linhas 1-Azul; 2-Verde; 4-Amarela, 6-Laranja, 10-Turquesa e a futura Linha 19-Celeste. Um dos grandes atrativos desta via será a proximidade de estações com importantes parques paulistanos: Ibirapuera, Aclimação e Independência.

A Acciona confirma seu interesse no projeto de implantação da Linha 16-Violeta, considerado mais um importante passo para a promoção da mobilidade da cidade de São Paulo. A empresa está ativamente em busca de oportunidades nos setores de infraestrutura e transportes que estejam alinhadas à sua estratégia de gerar impacto positivo para a sociedade e todas as iniciativas que se enquadram nesses critérios são cuidadosamente analisadas.

SP nos Trilhos

A implantação da Linha-16 faz parte do programa SP nos Trilhos. Ao todo, a nova linha metroviária deverá ter 32 km de extensão. A ampliação será dividida em três etapas, com a segunda fase até a Estação Shopping Aricanduva e a terceira até a Estação Cidade Tiradentes.

O SP nos Trilhos é um programa do Governo de São Paulo que prevê a expansão do transporte de passageiros e cargas pelas ferrovias no Estado, incluindo projetos de trens intercidades (Tics), trens metropolitanos, metrô e VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos). O objetivo é viabilizar um transporte ainda mais eficiente, seguro e sustentável, promovendo melhorias na mobilidade para milhões de paulistas.

O programa busca fomentar o uso da malha ferroviária existente no Estado, especialmente em trechos ociosos ou com baixa capacidade, além de incentivar soluções sustentáveis, conectando a capital ao interior e ao litoral. Isso significa mais investimentos, geração de emprego e renda, e incentivo ao turismo.

Atualmente, o SP nos Trilhos conta com mais de 40 empreendimentos, com estimativa de investimento superior a R$ 240 bilhões e mais de 2,1 mil km de malha férrea, incluindo projetos TICs, trens metropolitanos, extensões da rede metroviária, projetos de veículo leve sobre trilhos (VLT) e o trens turísticos.