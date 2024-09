Governo de SP avança em projeto de parceria público-privada para Linha 16-Violeta do metrô

O Governo de São Paulo aprovou a qualificação do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para concessão e construção da Fase 1 da Linha 16-Violeta do metrô. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI-SP), realizada nesta terça-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes. A nova linha ligará a Estação Oscar Freire, na zona oeste da capital, à Estação Abel Ferreira, na zona leste.

O investimento está estimado em R$ 24 bilhões, com prazo de concessão de 30 anos, sendo oito anos para as obras e 22 de operação. A previsão é que a linha atenda e beneficie mais de 226,8 milhões de passageiros por ano.

“Com a qualificação da Linha 16-Violeta, damos mais um passo para a expansão da rede metroviária, alcançando a Zona Leste de São Paulo e ofertando uma alternativa de transporte público eficiente para milhares de pessoas. Além de integrar o PPI-SP, esse projeto também integra o programa SP nos Trilhos, que vai aumentar a oferta de transporte por trens e metrô por todo o Estado”, diz o governador.

“Esse é mais um exemplo de bons projetos que podemos desenvolver junto à parceria com o setor privado. Vamos trazer mais investimentos e gerar postos de trabalho com mais eficiência, sustentabilidade e desenvolvimento para todas as regiões do estado”, completa Tarcísio.

A aprovação foi realizada pelo Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED) e do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), que contou ainda com a presença do vice-governador, Felício Ramuth, e do secretário-executivo da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), André Isper.

A próxima etapa do processo será a abertura de chamamento público para interessados em realizar o estudo de viabilidade, seguido da escolha da melhor proposta; preparação da modelagem; realização das audiências e consultas públicas; publicação do edital; e realização do leilão. As informações estarão disponíveis no site da SPI.

Linha 16-Violeta

A fase um da nova linha de metrô contará com 16 estações e ligará a região do Aricanduva, na zona leste, à Oscar Freire, na zona oeste, em apenas 30 minutos de percurso, reduzindo em 60 minutos o trajeto atual. O projeto prevê ainda outra fase, da Abel Ferreira até a Cidade Tiradentes.

O ramal metroviário ajudará a melhorar a mobilidade dos usuários do transporte público e moradores da zona leste da capital, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental, incentivando o uso de um transporte mais limpo, reduzindo a emissão de poluentes e melhorando a qualidade do ar na cidade.

A Linha 16 contará com sete integrações: Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa; Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco; Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire; Linha 6-Laranja e Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos; e com a futura Linha 19-Celeste, na Estação Jardim Paulista; além de conexão com três terminais de ônibus.

“Com a Linha 16-Violeta, vamos aumentar a oferta de transporte público e ampliar a capacidade de atendimento aos usuários por conta das diversas integrações que teremos com linhas já em operação e terminais de ônibus. É um investimento importante que faremos para melhorar a mobilidade urbana”, destaca o secretário-executiva da Secretaria de Parcerias em Investimentos, André Isper Rodrigues Barnabé.

Conhecida também como a “Linha dos Parques”, a nova ligação terá estações próximas aos parques do Ibirapuera, Aclimação e Independência, fortalecendo as atividades culturais e o lazer em São Paulo.

Programa de Parcerias de Investimentos

O PPI-SP é uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 494 bilhões.