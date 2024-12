Golden Square Shopping tem horário especial em dezembro

A partir de 13 de dezembro o Golden Square altera seu horário de funcionamento visando oferecer mais comodidade e segurança para os clientes que desejam fazer suas compras de Natal e aproveitar as opções de lazer e gastronomia do empreendimento.

Com uma expectativa de aumento de 10% no fluxo de visitantes, shopping em São Bernardo do Campo terá uma hora a mais de atendimento ao público e ficará aberto, de segunda à sábado, até às 23h. Aos domingos, a ampliação de horário será ainda maior, das 10h às 22h.

O centro comercial, que espera um crescimento de 8% nas vendas durante a semana que antecede o Natal, também funcionará em horários e condições especiais nos dias 24 (das 10h às 18h) e 25 de dezembro (operação facultativa).

Após as festividades, o shopping volta a operar no horário regular, das 10h às 22h, até o dia 30. Já na véspera do ano novo o atendimento será até às 16h.

Campanha promocional

Para celebrar a temporada natalina em grande estilo, o Golden Square Shopping preparou uma ação especial para presentear os clientes e transformar o Natal de famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pela ONG Ação Cidadania.

Durante o período da campanha, que vai até 24 de dezembro, a partir de R$500 em compras o cliente ganha um número da sorte para concorrer a dois vale-compras de R$5.000,00 para utilizar nas lojas do Golden Square Shopping. Caso a pessoa doe 4kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao projeto Natal Sem Fome, os números da sorte serão dobrados até o final da promoção.

Além do sorteio, o participante também tem direito a um Chocottone da Casa Bauducco de 450g. Para participar basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Golden Square – disponível para Google Play e Apple Store – resgatar um voucher e apresentá-lo no posto de troca localizado no Piso L2 (entre a Hering e Lofty Style).

Os números da sorte são ilimitados a partir R$500,00 em compras, já a troca pelo Chocottone é limitado a 1 CPF por pessoa.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento especial

13 a 23 de dezembro das 10h às 23h

15 e 22 de dezembro das 10h às 22h

24 de dezembro das 10h às 18h

25 de dezembro – facultativo

26 a 30 de dezembro das 10h às 22h

31 de dezembro das 10h às 16h