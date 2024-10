Golden Square realiza campanha em parceria com a ONG Cabelegria

No mês da conscientização para o controle do câncer de mama, o Golden Square Shopping e Cabelegria se unem para incentivar a doação de cabelo para confecção de perucas que serão distribuídas gratuitamente pela ONG para mulheres e crianças em tratamento. A ação acontece no dia 26 de outubro, das 12h às 20h no piso L2 (em frente a Soneda).

“Este é o segundo ano em que o Golden apoia a iniciativa, unindo forças com nossos clientes e colaboradores para ampliar a visibilidade e alcance da campanha”, comenta Adriely Candido, superintendente do shopping. “No ano passado 40 perucas foram confeccionadas a partir das doações, esperamos ter o mesmo sucesso este ano e até mesmo aumentar o volume de donativos”.

Para a doação, os fios de cabelo devem ter, no mínimo, 20 centímetros de comprimento. O atendimento será por ordem de chegada, na data e com distribuição de senha em caso de fila. As senhas poderão ser suspensas antes do horário previsto de encerramento, dependendo da quantidade de pessoas.

No espaço também terá uma urna, caso alguém já venha com o cabelo pronto para doação. O ideal é que o doador prenda os fios com elástico firme antes de cortá-los e que o faça com o cabelo seco, já que mechas molhadas podem estragar, tornando-se inutilizáveis. Todos que participarem da ação receberão um certificado emitido pela ONG.

No dia do evento haverá também um pequeno expositor com perucas para doação. Quem quiser receber a peruca, precisará levar um laudo médico, comprovante de quimioterapia, RG e CPF. O atendimento será feito por ordem de chegada e também será feito um cadastro para a liberação da doação.

Serviço

Campanha Outubro Rosa

Quando: Sábado, 26 de outubro. Das 12h às 20h

Local: Piso L2 (em frente a Soneda).

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h