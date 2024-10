Golden Square investe em eventos para a comemoração de 11 anos

Para celebrar seu 11º aniversário, o Golden Square Shopping promove uma extensa programação cultural, shows, atrações especiais para o mês das crianças e prestação de serviços. Confira a programação:

OktoberGolden

De 18 a 20 de outubro o Golden Square Shopping traz um pouco da Alemanha para o ABC paulista com muita música, gastronomia típica e, claro, os melhores chopes artesanais.

Com uma programação completíssima, que vai do rock ao pop, passando pela tradicional música alemã, o OktoberGolden também terá pratos exóticos como espetinho de jacaré e javali rodando, além das clássicas salsichas alemãs, joelho de porco e chucrute harmonizados com diversas opções de cervejas, chopes, gin e vinho – e tudo isso com entrada gratuita.

Para cantar, criar e se arrepiar

O Dia das Crianças será ao som do quarteto mais famoso de Liverpool. No dia 12 de Outubro uma apresentação especial de Beatles 4Ever Cartoon traz o melhor da discografia de John, Paul, George e Ringo em um show interativo de uma forma diferente, descontraída e participativa.

A agenda infantil conta ainda com oficinas de fantoche e de Halloween, nas quais os pequenos poderão dar asas à imaginação e estimular a criatividade confecionando os próprios bonecos e decorações.

E para encerrar o mês, com muitas gostosuras e travessuras, a tradicional caça aos doces. Todas as atividades são gratuitas e para não ficar de fora de nenhuma delas será preciso se inscrever pelo aplicativo do Golden Square a partir de 16 de outubro.

Diversão na praça e no jardim

Os clássicos shows do Diversão na Praça não poderiam ficar de fora das comemorações, este mês o palco do Golden Square recebe as bandas Alchemysts Dire Straits Brasil (Dire Straits Cover); Cólica Renal (Tributo Mamonas Assassinas) e Livetrack (Foo Fighters Cover). As apresentações acontecem sempre às sextas-feiras, a partir das 20h.

Já o sábado é para aqueles que preferem um bom “voz e violão” ao ar livre, no Jardim do Golden (piso L2, ao lado da Pikurrucha’s), das 15h às 18h.

Celebrando a comunidade

Buscando atuar cada vez mais como um agente transformador na comunidade em seu entorno, as celebrações de aniversário também serão espaço para troca de experiências e prestação de serviços.

No dia 19 de outubro, às 14h, a praça de alimentação será ponto de encontro para um bate-papo com orientadoras parentais sobre as maiores questões que os pais enfrentam hoje em dia, inclusive a criação de crianças neuroatípicas.

E no dia 26, o combate ao abandono animal e a guarda responsável dos animais de estimação são o foco do evento de adoção pet realizado em parceria com a ONG 110% Proteção.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Oktober Golden

Quando: 18, 19 e 20 de outubro

Horário: Sexta das 18h às 22h, sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h

Onde: Piso G6

Evento com entrada gratuita

Especial Dia das Crianças – Beatles 4Ever Cartoon

Quando: 12 de outubro

Horário: 16h

Onde: Praça de alimentação, piso L3

Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP

Oficinas de Fantoches da Puket

Quando: 5, 13 e 27 de outubro

Horário: das 14h às 20h

Onde: Praça de alimentação, piso L3

Evento gratuito com vagas limitadas. Participação mediante inscrição pelo aplicativo

Oficinas de Halloween

Quando: de 17 de outubro a 03 de novembro

Horário: Todos os dias, das 14h às 20h

Onde: Piso L2 (em frente ao Go Working)

Evento gratuito com vagas limitadas. Participação mediante inscrição pelo aplicativo a partir de 16 de outubro

Caça aos doces

Quando: 26 e 27 de outubro, 02 e 03 de novembro

Horário: a partir das 14h

Onde: Piso L2 (ponto de partida em frente ao Go Working)

Evento gratuito com vagas limitadas. Participação mediante inscrição pelo aplicativo a partir de 24 de outubro

Diversão na praça

Quando: todas as sextas

Horário: 20h

Onde: Praça de alimentação, piso L3

Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP

Voz e Violão no Jardim do Golden

Quando: Sábados

Horário: das 15h às 20h

Onde: Jardim do Golden, piso L2. (Em caso de condições climáticas adversas as apresentações serão transferidas para local coberto, em frente ao Go Working, piso L2)

Evento gratuito

Meetup – Educação Inclusiva e Desafios na Criação dos Filhos

Quando: 19 de outubro

Horário: 14h

Onde: Praça de alimentação, piso L3

Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível acompanhar o meetup fora da área VIP

Evento de adoção Pet

Quando: 26 de outubro

Horário: das 12h às 18h

Onde: Piso L2 (ao lado da PETZ)

Evento gratuito