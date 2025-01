Garro desfalca o Corinthians na estreia do Paulistão por lesão no joelho

O Corinthians confirmou que o meia Rodrigo Garro está se recuperando de uma lesão no joelho direito e, em decorrência disso, não participará da partida inaugural da temporada. O Timão irá enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, em um jogo fora de casa, que marca o início do Campeonato Paulista.

Conforme informações divulgadas pelo clube, Garro sofre de uma tendinopatia patelar desde o ano anterior. Essa condição se caracteriza pela inflamação ou microlesões no tendão patelar, que conecta a patela à tíbia.

Devido a essa lesão, o atleta não tem participado de todas as atividades durante a pré-temporada. Além disso, foi dispensado das concentrações no CT Joaquim Grava após um acidente automobilístico trágico ocorrido no último sábado, que deixou o jogador abalado.

A equipe médica do Corinthians destacou que os sintomas da lesão vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando Garro começou a sentir desconforto na região afetada. Em 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. O jogador está sob os cuidados de uma equipe composta por médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube.

Embora em casos mais severos essa lesão possa exigir cirurgia, a situação de Garro não demandará intervenção cirúrgica neste momento.

Em busca de melhorar sua condição para atuar, o meia argentino recebeu infiltrações no joelho ao longo de 2024. Após o término da última temporada, ele iniciou um tratamento fisioterápico que se estendeu durante as férias.

Na ausência de Garro, espera-se que Igor Coronado assuma a posição titular na equipe. O camisa 10 foi um dos principais jogadores do Corinthians em 2024, destacando-se como o líder em assistências e sendo reconhecido como o melhor meia do Campeonato Brasileiro.