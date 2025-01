Corinthians renova com promessa Breno Bidon até 2029

O Corinthians acertou nesta segunda-feira (6) a renovação de contrato com o meia Breno Bidon. A grande promessa da base do Timão assinou novo vínculo com validade até o fim de 2029.

Uma das maiores revelações dos últimos anos do Terrão, o meio-campista de 19 anos agora tem multas rescisórias astronômicas. A penalidade de quebra de contrato para o mercado nacional é de R$ 370 milhões, e 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) para o exterior.

Campeão da Copinha de 2024 sendo um dos destaques, Breno Bidon foi promovido ao profissional e conseguiu encontrar seu espaço no Corinthians. Nesta temporada, o meia soma 45 jogos, com um gol e duas assistências. Ao lado de André Carillo e Raniele, a promessa do Timão foi convencendo o técnico Ramón Díaz sobre sua importância na escalação titular.

O Corinthians de Breno Bidon estreia na temporada de 2025 no dia 16 de janeiro, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. Cabeça de chave do Grupo A, o Timão está acompanhado de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.