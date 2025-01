Rodrigo Garro, do Corinthians, presta depoimento sobre acidente com morte

O meia Rodrigo Garro, atleta do Corinthians, prestou depoimento neste domingo em La Pampa, na Argentina, esclarecendo sua versão sobre um acidente automobilístico que resultou na morte de um motociclista no último sábado.

No decorrer da audiência de instrução, a investigação foi formalizada e um juiz foi designado para o caso. O jogador enfrentará acusações de homicídio culposo, que se caracteriza pela ausência de intenção de matar.

É importante ressaltar que não houve agravantes relacionados à presença de álcool no sangue do jogador, uma vez que o teste etilômetro indicou uma concentração de 0,54g, valor inferior ao limite de 1g estabelecido por lei.

Com isso, Rodrigo Garro aguardará o desfecho do julgamento em liberdade e não há restrições que impeçam sua saída da Argentina nesse período.

O atleta foi enquadrado no artigo 84 da legislação local, que versa sobre condução imprudente e negligente de veículos automotores. Em decorrência desse incidente, sua carteira de habilitação foi suspensa.

Contexto do Acidente

Na madrugada do último sábado, Rodrigo Garro se envolveu em um trágico acidente com um motociclista em La Pampa. Na ocasião, o jogador dirigia uma caminhonete RAM e estava acompanhado pelo colega Facundo Castelli, jogador do Emelec.

O motociclista, identificado como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, perdeu a vida em decorrência da colisão. De acordo com informações preliminares, Garro trafegava pela via principal enquanto Chiaraviglio seguia pela via secundária. O impacto ocorreu no lado do passageiro da caminhonete.

Garro foi levado para prestar depoimento nas primeiras horas do sábado e posteriormente liberado pelas autoridades locais.

No momento, o jogador está acompanhado por familiares e recebe assistência jurídica. O clube mantém contato constante com seu advogado pessoal desde o incidente. Entre os membros da diretoria que conversaram com Garro estão o diretor de negócios jurídicos Vinicius Cascone, o executivo Fabinho Soldado e o segundo vice-presidente Armando Mendonça. Além disso, o atacante Ángel Romero também se fez presente para oferecer apoio ao argentino.

O promotor responsável pelo caso informou que o motociclista não usava capacete no momento do acidente, mas destacou que apenas as imagens das câmeras de segurança poderão confirmar se as luzes da caminhonete estavam apagadas durante a colisão.