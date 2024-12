Corinthians traça estratégia de contratações para 2025

O Corinthians está diante de uma fase crucial para a definição de seu planejamento para a temporada de 2025. A equipe alvinegra planeja uma abordagem mais cautelosa no mercado de transferências, com a previsão inicial de incorporar até quatro novos jogadores ao elenco. Essa estratégia é fundamentada na percepção da diretoria de que o time passou por um processo significativo de reformulação ao longo do ano, exigindo apenas ajustes pontuais para a próxima temporada.

A escala dos investimentos em contratações estará diretamente relacionada ao desempenho final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma classificação para a Copa Libertadores não apenas ampliaria os recursos disponíveis, mas também aumentaria a necessidade de trazer jogadores mais experientes, diminuindo o espaço para apostas. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição no Brasileirão, posição que garantiria sua vaga no torneio continental. Restam apenas duas partidas para o encerramento do campeonato, e o clube depende unicamente de seus próprios esforços para assegurar essa qualificação.

A continuidade do presidente Augusto Melo à frente do Corinthians também é uma variável importante nesse contexto, especialmente com um pedido de impeachment em votação pelo Conselho Deliberativo do clube.

O calendário corintiano já está confirmado para o Campeonato Paulista e o Brasileirão. Entretanto, caso conquiste uma vaga na Libertadores, a participação na Copa do Brasil em 2025 será automática. As prioridades estabelecidas pelos setores técnico e de inteligência esportiva incluem a contratação de um zagueiro, um meio-campista e um atacante, além da busca por um lateral-esquerdo, sendo Wendell, atualmente no Porto, um nome desejado.

Eventuais mudanças no elenco, como as negociações contratuais com Romero e propostas por Yuri Alberto, podem ampliar o número de reforços planejados. Em 2024, o clube realizou 20 contratações, com investimentos que ultrapassaram R$ 170 milhões em direitos econômicos. O departamento responsável por análise de mercado também desempenhou papel crucial ao facilitar a chegada de atletas sem vínculos contratuais.

O principal destaque entre as aquisições do último ano foi Memphis Depay, demonstrando a disposição do clube em atrair nomes de peso para compor seu plantel competitivo. As decisões futuras dependerão não apenas dos resultados esportivos imediatos, mas também da estabilidade administrativa e financeira do clube paulista.