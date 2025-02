Fundo Social de São Paulo retoma aulas do programa Escolas de Qualificação Profissional

O Fundo Social de São Paulo dá início nesta segunda-feira (10) ao ciclo 2025 dos cursos do programa Escolas de Qualificação Profissional. Ao longo do ano, serão oferecidas 30 mil vagas gratuitas por meio de convênios que beneficiam diversas regiões do estado. Os cursos são oferecidos em seis áreas de conhecimento — Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Construção Civil e Beleza e Bem-estar — e são ministrados em parceria com o Centro Paula Souza, Sebrae e Senac. A iniciativa tem como foco atender a população em situação de alta vulnerabilidade social. As inscrições para as vagas ficam abertas no site www.cursofussp.sp.gov.br .

“Os cursos de qualificação oferecem aos alunos do Fundo Social ferramentas e habilidades para sua inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo, proporcionando sua independência financeira. É o desenvolvimento social transformando vidas”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Os cursos nas áreas de Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, oferecidos em parceria com o Centro Paula Souza, marcam a retomada das aulas do programa. As atividades ocorrem nas Praças da Cidadania de Guarulhos, Itapevi, Osasco, Hortolândia, Mauá e Paraisópolis, além dos Centros de Integração da Cidadania (CICs) de Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Grajaú, Feitiço, Imigrante e nas regiões Oeste, Leste e Norte da capital. As aulas são de segunda a sexta-feira, em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O programa Escolas de Qualificação Profissional abrange diversas regiões do estado, oferecendo vagas não apenas nas unidades das Praças da Cidadania e nos Centros de Integração da Cidadania (CICs), mas também em sedes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e municípios, por meio de convênios. As inscrições ficam abertas ao longo do ano, com vagas preenchidas gradualmente. A carga horária dos cursos varia conforme a opção escolhida e pode chegar a um mês.

O Fundo Social de São Paulo trabalha na expansão do portfólio do programa a partir de novos convênios, com a meta de aumentar a oferta de opções de cursos, atualmente em 48, até o final de 2025. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação para a população em vulnerabilidade social, impulsionando a geração de renda, o empreendedorismo e a autonomia financeira nas regiões de maior necessidade do estado.