Etecs de SP classificam 14 projetos para Febrace 2025

Estudantes e educadores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de várias regiões do estado de São Paulo estão prontos para mais uma participação marcante na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Nesta edição, que ocorre entre os dias 24 e 28 de março de 2025 no campus Butantã da Universidade de São Paulo (USP), foram selecionados 14 projetos oriundos de 12 Etecs para a fase final do evento. A feira reunirá cerca de 300 iniciativas desenvolvidas por alunos do Ensino Fundamental, Médio e Técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil.

A Febrace, organizada anualmente pela Escola Politécnica da USP através do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp), tem como principal objetivo fomentar a cultura científica, o espírito investigativo, a inovação e o empreendedorismo entre jovens estudantes e seus educadores. O evento visa não apenas despertar novas vocações nas áreas científicas, mas também promover práticas pedagógicas inovadoras nas escolas.

Premiação e Reconhecimento

No decorrer da mostra, os projetos apresentados passarão por uma rigorosa avaliação, onde os quatro melhores classificados em cada categoria serão agraciados com troféus, medalhas e certificados. A cerimônia que reconhecerá esses talentos está programada para o dia 28 de março de 2025. Além disso, diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, disponibilizarão prêmios que incluem estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Dentre os projetos premiados, nove serão escolhidos para representar o Brasil na Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), a mais renomada feira pré-universitária do mundo, agendada para maio de 2025 nos Estados Unidos.

Na mesma semana em que ocorrerá a mostra presencial, os 300 projetos também serão apresentados em uma plataforma virtual da Febrace. Essa abordagem online permitirá que os autores divulguem suas inovações para um público mais amplo. Durante a feira presencial, os jovens terão a oportunidade de interagir diretamente com educadores, pesquisadores, patrocinadores e visitantes interessados.

Na edição anterior da Febrace em 2024, quatro unidades do Centro Paula Souza (CPS) conquistaram um total de cinco prêmios. Um dos destaques foi a Etec Profª Maria Cristina Medeiros, localizada em Ribeirão Pires, que se destacou ao ganhar dois troféus: um pelo terceiro lugar em Ciências Exatas com o projeto intitulado “Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA)”, além do Prêmio Especial concedido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo.

Para mais informações sobre os trabalhos selecionados para a Febrace 2025, confira a lista completa organizada em ordem alfabética conforme as cidades onde as Etecs estão localizadas.