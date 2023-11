Governo de São Paulo inaugura Praça da Cidadania em Itapevi

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta quinta-feira (30) a nova unidade do programa Praça da Cidadania no município de Itapevi, na Grande São Paulo. O projeto oferece espaços para a qualificação profissional e serviços que geram oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O investimento estadual foi de R$ 3,5 milhões.

“A gente está feliz por estar aqui em um dia especial, dia de inauguração desta Praça da Cidadania. É muito mais que uma praça, muito mais que um local de convívio e lazer. É realmente um instrumento de transformação que vai fazer a diferença e trazer esperança”, declarou Tarcísio. “A Praça da Cidadania vai ser um lugar de encontros, realização de sonhos, despertar de talentos e capacitação de empreendedores”, acrescentou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, acompanhou a solenidade ao lado do governador. A cerimônia também reuniu o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, deputados, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil. A Praça da Cidadania de Itapevi fica no Parque Wey, região de alta vulnerabilidade social do município. As obras tiveram início em junho de 2022.

“Ao inaugurarmos a Praça da Cidadania de Itapevi, reforçamos nosso compromisso em oferecer oportunidades, pois acreditamos na capacitação como alavanca para promover a geração de renda. Este espaço é um convite à aprendizagem e à construção coletiva de um futuro mais promissor”, afirmou Cristiane Freitas.

O novo espaço está instalado em uma área de cerca de 4 mil m² e é equipado com quadra esportiva, arquibancada, academia ao ar livre, pista de caminhada, parque infantil e área de jogos, além do prédio das escolas de qualificação profissional que oferecem cursos gratuitos para a população.

Coordenada pelo Fundo Social de São Paulo, a nova unidade é a sexta Praça da Cidadania em funcionamento no estado. Outras cinco atendem moradores das regiões de Paraisópolis e Vila da Paz, na cidade de São Paulo, e comunidades nos municípios de Guarulhos, Osasco e Santo André.

Além das áreas de esporte, lazer e qualificação profissional, os espaços são usados também como polos de políticas públicas para a comunidade. As Praças da Cidadania recebem campanhas de vacinação, doações e eventos culturais, entre outros, e são consideradas um importante instrumento de transformação social.

O Governo de São Paulo tem outras oito praças do projeto em obras nos municípios de Diadema, Embu das Artes, Guarujá, Hortolândia, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Outros seis equipamentos estão em fase de implantação nas cidades de Carapicuíba, Cubatão, Francisco Morato, Ribeirão Preto, Santos e São José do Rio Preto.

Vicinal em Vargem Grande Paulista

Na sequência, Tarcísio foi ao município de Vargem Grande Paulista para entregar as obras de modernização da estrada vicinal Elias Alves da Costa. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, investiu R$ 21,4 milhões em melhorias no trecho de quase 10 km entre Vargem Grande Paulista e Itapevi. A secretária Natália Resende também participou da entrega dos serviços.

“Sabemos a importância que essas intervenções têm para os municípios, para a região. Já entregamos, desde o início do ano, ao todo, 253 obras viárias, o que representa mais de R$ 3,6 bilhões de investimentos. Isso tudo é segurança e melhoria da mobilidade”, destacou a secretária.

A vicinal é estratégica para as duas cidades, pois liga Vargem Grande Paulista à Rodovia Raposo Tavares (SP 270) e Itapevi à Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva (SP-274). A falta de infraestrutura dificultava o transporte da produção agrícola e das empresas locais. As intervenções envolveram serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical.