São Bernardo lança programação de cursos de empreendedorismo com Sebrae

Com aula inaugural simbolizando a retomada das atividades, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, em parceria com o Sebrae, deu início nesta terça-feira (04/2) à programação de cursos gratuitos de empreendedorismo.

A atividade abordou a importância do marketing e das redes sociais para quem deseja abrir ou expandir um negócio. A iniciativa, que vai ocorrer ao longo de fevereiro, tem a expectativa de atender mais de 200 empreendedores da cidade, oferecendo capacitação em áreas estratégicas, como planejamento de negócios, fluxo de caixa e gestão.

O evento de abertura da programação foi realizado no plenarinho da Câmara Municipal, e contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi, além de representantes do Sebrae, do setor empresarial e da imprensa. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre estratégias de divulgação e fortalecimento da presença digital, um dos principais desafios enfrentados por quem busca crescer no mercado atual.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, ressaltou a importância da qualificação para fomentar o empreendedorismo e criar novas oportunidades. “Todas as ações que contribuam com o empreendedor serão bem-vindas em nossa cidade. Eles são um pilar fundamental para o crescimento da economia e a geração de empregos. O Sebrae é um grande parceiro nesta missão de capacitar nossa população”, destacou.

O secretário Rafael Demarchi pontuou que a Prefeitura segue investindo em políticas públicas de fortalecimento do setor. “Programas como esse oferecem ferramentas para que os empreendedores tenham conhecimento suficiente para alcançar sua independência. Nosso objetivo é capacitar e criar novos postos de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de São Bernardo”, afirmou. O titular da pasta ressaltou também que, neste ano, cerca de 5 mil pessoas serão atendidas pelo programa.

O presidente regional do Sebrae no ABC, Vinicius Agostinho Nóbrega, reforçou o significado da parceria para impulsionar o empreendedorismo na cidade. “Sabemos que essa colaboração é essencial para fortalecer a competitividade dos negócios locais. Hoje, temos a oportunidade de formar novos empresários. Após o curso, os participantes estarão mais preparados para se desenvolverem como empreendedores, o que é uma demanda constante da Prefeitura para estimular a criação e o crescimento de novas empresas”, sustentou.

OPORTUNIDADES

Além de apoiar empresários já estabelecidos, o curso também ajuda pessoas que ainda não possuem um negócio a darem o primeiro passo para empreender. Osvaldo Segantini, de 60 anos, é recém-aposentado e viu no curso uma oportunidade para iniciar seu próprio negócio. Ele se inscreveu em diversos módulos para estruturar sua atuação como soldador. “Encontrei no curso a chance de aprender como gerenciar um projeto que é meu. Busquei a Sala do Empreendedor para entender como poderiam me ajudar e fiz minha inscrição. Estou muito feliz e aprendendo coisas valiosas”, contou.

Já a artesã Patrícia Barbosa descobriu cedo sua vocação para a produção manual. Aos 8 anos, começou a fazer pequenas peças em casa e, pouco tempo depois, transformou esse talento em profissão. Para alavancar suas vendas e expandir seu negócio, procurou o Sebrae e se inscreveu nos módulos do curso. Seu objetivo é aumentar seus ganhos e conquistar independência financeira para sua família. “A Sala do Empreendedor e o Sebrae chegaram no momento certo. Estava buscando formas de desenvolver minha profissão e encontrei nos cursos exatamente o que precisava. Estou saindo da aula com muitas ideias e novas estratégias para crescer. Recomendo essa iniciativa para todos.”

Os interessados em participar dos cursos devem ter 18 anos ou mais, porém, não é necessário ter CNPJ, e não há a exigência de residência em São Bernardo. As inscrições estão disponíveis através de um formulário ou acessando o site.