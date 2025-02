Marcelo Lima se reúne com Tarcísio para discutir ações contra danos das chuvas

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, se reuniu nesta segunda-feira (3/02) com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, ao lado de representantes de mais de 50 cidades afetadas pelos temporais do último fim de semana, para discutir ações efetivas para minimizar os impactos das chuvas.

O encontro debateu medidas emergenciais para prevenir novas ocorrências. Durante o encontro foi discutida a criação de um núcleo de serviços emergenciais, que viabilizará a transferência de recursos estaduais para os municípios atingidos. O prefeito Marcelo Lima destacou sobre os danos causados pela chuva na cidade, ressaltando a importância do apoio do Estado para as famílias afetadas.

“Sabemos dos impactos causados pelas fortes chuvas em nossa cidade e estamos trabalhando intensamente para a rápida recuperação de prédios, terrenos e, principalmente, das famílias atingidas de alguma maneira. Desde o início das ocorrências, estivemos monitorando a situação e atuando ao lado da Defesa Civil para minimizar os danos em São Bernardo,” reforçou o prefeito.

PLANO REGIONAL

Para garantir o avanço dos repasses estaduais, os municípios devem apresentar um Plano Regional de Macro e Microdrenagem, documento essencial para diagnosticar o cenário atual e indicar as intervenções necessárias no combate às enchentes. São Bernardo já vinha se preparando para essa questão e, por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, tem estudado um plano conjunto com as demais cidades que compõem o bloco.

No fim de janeiro, o prefeito Marcelo Lima foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal. Ele reforçou a importância do grupo na antecipação de ações conjuntas e no desenvolvimento regional. “A atuação do Consórcio Intermunicipal tem sido essencial para a criação de soluções eficazes. Graças a esse planejamento conjunto, conseguimos não apenas antecipar medidas preventivas, mas também fortalecer a busca por investimentos que garantam a segurança da população,” destacou Marcelo Lima.

PARCERIAS

Além das medidas emergenciais discutidas com o governador, São Bernardo alinhou uma agenda com a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado para aprofundar o debate sobre drenagem urbana e desenvolver projetos que minimizem os impactos das chuvas no município.

O compromisso reforça a prioridade da Administração municipal em investir em soluções estruturais e preventivas, garantindo mais segurança para a população e reduzindo os danos causados pelos temporais na cidade.