Marcelo Lima entrega revitalização da Praça Giovanni Breda

Considerado um dos principais cartões postais de São Bernardo, a Praça Giovanni Breda, conhecida popularmente como Área Verde, recebeu neste início de ano amplo pacote de melhorias para recuperação da sua infraestrutura. Em cerimônia realizada neste domingo (02/02), o prefeito Marcelo Lima oficializou a entrega da revitalização do espaço, que, a partir de agora, passa a contar com novos equipamentos. O evento foi acompanhado pela vice-prefeita Jessica Cormick, secretários municipais, vereadores, além de moradores da região.

Localizada na rotatória das avenidas João Firmino, Robert Kennedy, Humberto de Alencar Castelo Branco e Estrada dos Alvarenga, no bairro Assunção, a Praça Giovanni Breda recebeu diversas melhorias, entre elas estão a implantação de novo paisagismo, bebedouros, pintura de solo e ciclovia, instalação de nova iluminação, além de reforma das áreas de convivência, incluindo mesas e bancos, permitindo assim, a recuperação e valorização desta importante área de lazer do município.

“Era uma demanda antiga dos moradores revitalizar este espaço tão importante e histórico da nossa cidade. Assumimos esse compromisso de realizar essas melhorias no primeiro mês da nossa gestão e, felizmente, nossa equipe conseguiu concluir este projeto com sucesso, garantindo um espaço de qualidade para que as famílias da nossa cidade possam ocupar ainda mais este espaço”, destacou o chefe do Executivo.

Outra antiga reivindicação dos frequentadores, a instalação de banheiros na praça também foi atendida pela Prefeitura, nesta primeira etapa com a colocação de sanitário móvel. No entanto, de acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, a partir desta segunda-feira (03/02) será iniciada a construção de uma estrutura fixa no local. “Faremos essa construção dos banheiros de alvenaria, com toda a qualidade possível para nossa população”.

As obras de revitalização da Praça Giovanni Breda foram executadas com mão de obra própria da Prefeitura de São Bernardo, num trabalho coordenado pela Secretaria de Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, com apoio ainda das secretarias de Projetos e Obras, além da Pasta de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura. Ao todo, cerca de R$ 340 mil foram empenhados nas obras de melhorias.

Moradora do bairro Demarchi, a auxiliar de enfermagem Luciana Carmo Correia, 48 anos, elogiou a nova infraestrutura do espaço. “Frequento a praça há anos e fiquei muito feliz com as melhorias, principalmente, a instalação do banheiro que era algo que fazia muita falta. Agora dá muito mais vontade de vir com a família”, destacou.

ESTRUTURA

Com mais de 22 mil metros quadrados, a Praça Giovanni Breda conta com playground para diversas faixas etárias, brinquedos adaptados, áreas de convívio com pergolado metálico, bancos, mesas, além de duas quadras de basquete street, pista de skate, espaço PET, equipamentos para alongamento, pista para caminhada e ciclovia interligada à já existente na Avenida João Firmino, além de iluminação de LED.

VIVA SBC

Neste mês de fevereiro, a praça também recebe o programa Viva SBC, iniciativa lançada neste fim de semana pela Prefeitura com a proposta de levar pra diversos bairros da cidade atividades culturais e esportivas. Até o dia 20 de fevereiro, o espaço contará com diversas atrações, a principal delas uma roda gigante de 22 metros. O acesso ao equipamento é gratuito e ocorre todos os dias, das 15h às 23h, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

HISTÓRIA

A Praça Giovanni Breda, conhecida popularmente como Área Verde, teve concepção iniciada ainda nos anos 60 e foi inaugurada em 1974. O nome é uma homenagem a Giovanni Breda, falecido em 1965, que morou toda a vida na região. Sua casa, próxima à praça que leva seu nome, foi sede do Esporte Clube XX de Setembro. O campo de futebol ficava onde hoje fica a praça. O apelido de “Área Verde” da praça se concretiza anos depois da inauguração, por meio do plantio de árvores, entre 1977 e 1979.