Marcelo Lima lança programa Viva SBC

Na tarde do último sábado (1º de fevereiro), a Praça Giovanni Breda, localizada no bairro Assunção, tornou-se o cenário do lançamento do programa Viva SBC, uma nova iniciativa da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O projeto, idealizado pelo prefeito Marcelo Lima, tem como objetivo promover o acesso à cultura e ao lazer nas áreas mais distantes do centro da cidade.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Jessica Cormick e teve como destaque a instalação de uma roda-gigante de 22 metros de altura, que ficará em funcionamento diariamente, das 15h às 23h, até o dia 20 de fevereiro. A entrada é gratuita e os visitantes são incentivados a trazer um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Em sua fala durante o lançamento, o prefeito Marcelo Lima ressaltou que as atividades culturais que ocorrem no Paço Municipal agora estarão disponíveis na Área Verde, ampliando assim o alcance das ações já iniciadas com o programa Viva o Paço. “O Viva o Paço evoluiu para o Viva SBC e agora vamos levar essa programação itinerante para toda a cidade”, afirmou Lima.

Divulgação

A instalação da roda-gigante foi viabilizada sem custos para os cofres públicos, sendo financiada por iniciativas privadas. “Esse patrocínio demonstra a confiança dos investidores em São Bernardo e visa proporcionar momentos de alegria e qualidade de vida para os cidadãos“, acrescentou o prefeito.

A secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis, também compartilhou informações sobre a presença das barracas dos artesãos locais nos finais de semana durante o Viva SBC. “Estamos avaliando as próximas regiões que receberão essa programação. Nosso intuito é trazer alegria e entretenimento, criando oportunidades para que as pessoas possam se reunir e se identificar com seus territórios”, explicou Dinis.

A receptividade da população foi positiva. Yuka Rodrigues, moradora do Assunção, destacou a organização do evento e expressou sua satisfação ao ver que a roda-gigante comportava sua cadeira de rodas. “Achei muito divertido e bem organizado. Vamos voltar todos os finais de semana”, comentou Yuka, acompanhada pela filha Caroline Pawluk e pela irmã Catarina Rodrigues.