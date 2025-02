Visita técnica em Campinas avalia implantação de Praça da Cidadania

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve em Campinas nesta terça-feira (4) para uma visita técnica que visa analisar a possibilidade de instalação de uma Praça da Cidadania na cidade. Este projeto é especialmente direcionado para áreas com alta vulnerabilidade social e tem como objetivo proporcionar espaços de lazer, atividades esportivas, além das unidades do programa Escolas de Qualificação Profissional, que são voltadas para capacitação e fomento ao empreendedorismo local.

Durante a visita, uma equipe do governo municipal apresentou um terreno com aproximadamente 10 mil metros quadrados, localizado na Rua Celso Soares Couto, no bairro Parque Itajaí, no Distrito do Campo Grande. Cristiane Freitas ressaltou as qualidades do local: “Campinas possui um espaço bem situado, plano e acessível, ideal para receber uma unidade do programa Praça da Cidadania. Essa iniciativa não apenas promove convivência, mas também oferece qualificação profissional”. A primeira-dama ainda destacou a importância de criar uma estrutura capaz de transformar a realidade da população local.

Para que a implementação da Praça da Cidadania ocorra, o município deve seguir as diretrizes do programa, assegurar um terreno apropriado e obter as aprovações legais necessárias. Atualmente, existem sete unidades em operação no estado de São Paulo, espalhadas por seis cidades: capital paulista, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Mauá e Hortolândia. O Fundo Social de São Paulo está em constante diálogo com os municípios que demonstram interesse e continua a trabalhar na ampliação do programa por todo o estado.

Nos últimos dois anos, o governo estadual investiu R$ 17,3 milhões na construção de quatro Praças da Cidadania já inauguradas em Itapevi, Osasco, Mauá e Hortolândia. Em 2024, Mogi das Cruzes também contará com uma nova unidade, com um investimento de R$ 4,6 milhões prevista para ser inaugurada ainda este mês. Além disso, três novas praças estão em fase de construção nas cidades de Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo e Embu das Artes, com um total de R$ 33,3 milhões em investimentos. Um convênio entre a CDHU e o Fundo Social possibilitará a construção adicional de mais 12 praças com um aporte total de R$ 53 milhões.

O programa Praças da Cidadania busca estabelecer espaços destinados à prática esportiva, lazer e interação comunitária. Cada unidade pode incluir diversas instalações conforme o projeto elaborado: academias ao ar livre, pistas de caminhada e corrida, quadras poliesportivas, campos de futebol society, pistas de skate, áreas para jogos infantis e horta comunitária.

Além das áreas recreativas, cada espaço contará com um edifício que abrigará uma unidade do programa Escola de Qualificação Profissional. Esta iniciativa oferece cursos nas áreas de Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Construção Civil e Beleza e Bem-estar. Essas ações visam promover inclusão social e capacitação profissional em regiões vulneráveis, estimulando a geração de empregos e renda e fortalecendo o empreendedorismo local.