Prefeitura e Estado vistoriam obra do Parque da Cidadania de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vistoriou, ao lado do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Reinaldo Iapequino, e do diretor de Engenharia e Obras, Silvio Vasconcellos, o canteiro de obras do Parque da Cidadania. O equipamento, primeiro do Estado a ter piscina, conta com investimento de R$ 20 milhões, e vai atender população aproximada de 80 mil pessoas do Planalto e entorno, como Jardim Calux e Jardim Beatriz.

“Este será um complexo de esporte, lazer e cidadania. Por aqui teremos também a oferta de cursos para a formação profissional aos moradores da cidade. Uma parceria entre Prefeitura e Estado. Nosso pedido ao Reinaldo e ao Silvio é para que eles possam conversar com a empreiteira para acelerar o processo. Já estamos entrando na reta final das obras e seria muito bom deixar o pessoal jogar uma bola aqui no final do ano”, declarou o chefe do Executivo.

Em resposta, Iapequino destacou que já tem reunião marcada para tratar do assunto. “Temos uma reunião já marcada na CDHU para conversar com a empreiteira e com o pessoal do gerenciamento para que possamos acelerar as obras e quem sabe a população de São Bernardo já desfrutar desse espaço ainda em 2024”, reiterou.

RETA FINAL – Durante a vistoria, a comitiva verificou os trabalhos de colocação de grama sintética nos dois campos de futebol, ligações elétricas nas estruturas dos vestiários, bem como colocação de piso e pintura nas duas quadras poliesportivas. Na área da escola profissionalizante, o serviço se concentra na pintura, limpeza e ajustes dos prédios e na colocação do mobiliário – que já se encontra no local. Os acessos às quadras, piscinas e edifícios anexos também já foram demarcados para colocação de grama e plantio de mudas.

ESTRUTURA – O Parque da Cidadania contará com duas piscinas climatizadas (uma para adultos e uma para crianças), quadra de futebol society, quadra poliesportiva, dois campos de futebol oficiais em grama sintética, vestiários, academia ao ar livre, playground, pista de skate, pista de caminhada, arena ao ar livre e área de jogos. O espaço também abrigará duas salas multiuso, sala de administração, copa e lavanderia, depósito e almoxarifado e sanitários.

Buscando minimizar o impacto no meio ambiente, a Praça contará com Jardins de Chuva, para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício da Escola de Qualificação Profissional, contará com sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva e receberá salas para os cursos de gastronomia, beleza e bem-estar, esterilização, moda e arte e de informática para a realização de cursos profissionalizantes.

Outros serviços para a população serão a sala do Banco do Povo, que oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo, horta comunitária e canteiro para a escola de construção civil.