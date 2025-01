Fundo Social de São Paulo intensifica ações humanitárias em Peruíbe

Nesta terça-feira (14), o Fundo Social de São Paulo, em colaboração com a Defesa Civil do Estado, intensificou as iniciativas de assistência humanitária na cidade de Peruíbe, localizada no litoral sul paulista. Em resposta às severas chuvas que causaram alagamentos em diversos bairros na quarta-feira anterior (8), foram enviadas 500 cestas básicas, totalizando oito toneladas de alimentos, destinadas a famílias afetadas e em situação de vulnerabilidade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, enfatizou a importância do trabalho realizado pela instituição. “Desde sua criação, o Fundo Social tem como prioridade oferecer apoio em momentos críticos, especialmente para os municípios do nosso estado. Nossas ações humanitárias em locais como São Sebastião, no Litoral Norte, no Rio Grande do Sul e agora em Peruíbe, refletem esse compromisso inabalável”, declarou Freitas. Ela acrescentou que o foco imediato é identificar as necessidades da população local e fornecer um suporte eficiente.

Desde o início das operações em Peruíbe, o Governo do Estado já disponibilizou 1.700 itens essenciais para a população, incluindo água potável, vestuário, kits de higiene pessoal e limpeza, além de kits dormitório que contêm colchões, travesseiros e roupas de cama.

A Tenente Coronel Claudia Bemi, da Defesa Civil do Estado, informou que a situação emergencial em Peruíbe foi estabilizada, resultando no fechamento dos três abrigos temporários que estavam operando. “As famílias estão retornando para suas residências. Contudo, as 500 cestas básicas serão fundamentais para auxiliar aqueles que foram desalojados e estão hospedados temporariamente com amigos ou familiares”, ressaltou Bemi.

Peruíbe faz parte da campanha estadual denominada SP Sempre Alerta – Operação Chuvas. Esta iniciativa tem como objetivo monitorar áreas suscetíveis a desastres naturais e coordenar ações preventivas e emergenciais. A operação mobiliza diversos órgãos estaduais, incluindo o Fundo Social de São Paulo, na identificação e atendimento às localidades mais vulneráveis aos efeitos das chuvas.

Até o momento, 30 cidades foram identificadas pela Defesa Civil como áreas de risco dentro da Operação Chuvas. Caminhões carregados com suprimentos essenciais partem diariamente do depósito do Fundo Social de São Paulo, situado no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, para atender às solicitações das cidades afetadas. Até agora, 24 municípios já receberam assistência através desta operação.

Além disso, o Fundo Social mantém contato contínuo com outras localidades sob monitoramento da Operação Chuvas para avaliar necessidades específicas e aprimorar a logística de distribuição das ajudas humanitárias.