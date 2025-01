Governo de São Paulo intensifica apoio a Peruíbe em resposta às chuvas

Nesta quinta-feira (09), o Governo do Estado de São Paulo intensificou as ações de ajuda humanitária destinadas a Peruíbe, município localizado no litoral sul, que tem enfrentado chuvas intensas desde a quarta-feira (08). Um total de quatro caminhões da Defesa Civil e do Fundo Social de São Paulo foram enviados à cidade, transportando 1.700 itens, incluindo água potável, vestuário e kits de higiene pessoal. Nos últimos 48 horas, a região registrou um acúmulo de 283mm de chuva, resultando em alagamentos em diversas vias e residências.

A situação já afetou cerca de mil pessoas, com 300 delas precisando ser deslocadas para abrigos temporários. Para atender essa demanda, foram estabelecidos três abrigos emergenciais na cidade, com suporte da Defesa Civil. O Fundo Social mantém contato com as autoridades locais para avaliar novas necessidades e o envio adicional de donativos.

As operações de resgate contam com a participação de 30 agentes da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além de 9 embarcações. O último caminhão enviado à região partiu de Registro no final da tarde desta quinta-feira, carregando 100 cestas básicas, 150 kits de limpeza e higiene, além de kits dormitório contendo colchões e roupas de cama.

Em paralelo, a Defesa Civil do Estado emitiu alertas sonoros para os moradores das cidades afetadas, incluindo Peruíbe e Itariri, advertindo sobre as chuvas intensas e os riscos associados como alagamentos e deslizamentos. Em Itariri, foram registrados 256mm de precipitação em apenas 24 horas, superando a média mensal prevista para janeiro.

Pontos críticos em Itariri incluem os bairros Nova Itariri e Jardim Ana Dias, onde ocorreram alagamentos significativos devido ao transbordamento do Rio Guanhanhã. A estrada municipal que dá acesso ao bairro ficou temporariamente bloqueada devido ao deslizamento de terra. Até o momento, não houve relatos de feridos na região.

Na cidade de Peruíbe, os alagamentos mais severos afetaram o bairro Caraguava. Para alertar a população sobre a continuidade das chuvas e ventos fortes, a Defesa Civil enviou mensagens via SMS e ativou o sistema Cell Broadcast para garantir que todos fossem informados sobre os riscos iminentes.

O litoral paulista e a faixa leste continuam em estado de atenção devido à previsão de chuvas fortes nas regiões metropolitanas e no interior até esta quinta-feira (9), embora as condições climáticas devem apresentar uma melhora a partir da sexta-feira (10).

Além disso, a Defesa Civil recomenda que os cidadãos adotem medidas preventivas: evitar áreas propensas a deslizamentos ou alagamentos; permanecer em locais seguros durante tempestades; limpar calhas e bueiros; e contatar os serviços de emergência quando necessário.

A Operação Chuvas é parte da campanha SP Sempre Alerta promovida pelo governo paulista e visa monitorar as condições climáticas e as áreas suscetíveis a desastres naturais. Desde dezembro do ano passado, essa iniciativa busca garantir uma resposta rápida das autoridades em situações emergenciais relacionadas às chuvas.