Fundação Osesp – Programação Fevereiro 2025

A Temporada Osesp 2025 começa oficialmente apenas no dia 13/mar, mas nem por isso ficaremos sem programação dos nossos corpos artísticos na Sala São Paulo durante o mês de fevereiro.

O mês terá início com o retorno da adorada série gratuita Concertos Matinais, que acontece nos dias 16 e 23/fev. O concerto do dia 16/fev será com a Orquestra Experimental de Repertório, com o maestro Leonardo Labrada no pódio; e, no dia 23/fev, o projeto recebe a Banda Sinfônica do Exército, sob regência do maestro Eliezer Felipe. Os ingressos são distribuídos pela internet, na segunda-feira anterior a cada concerto, a partir das 12h.

No dia 25 deste mês acontece a primeira apresentação do Coro da Osesp com seu novo regente titular, o britânico Thomas Blunt, em nossa casa. E não será só isso: o concerto ocupará a novíssima Estação CCR das Artes, que abriu oficialmente ao público no dia 25 de janeiro, aniversário de 471 anos de São Paulo. O programa contará com obras de Aylton Escobar, Gusvat Holst, William Byrd e Duarte Lobo, entre outros compositores. Imperdível!

Por fim, nossa Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp dará início à pré-Temporada com um encontro incrível: convidamos a Companhia de Dança Deborah Colker para apresentar no palco da Sala o espetáculo Sagração, com trilha sonora do russo Igor Stravinsky e concepção artística que dialoga com um Brasil ancestral de florestas, danças e sons dos povos originários, mesclando ritmos brasileiros à tradição eslava.

Os Concertos Matinais na Sala São Paulo contam com o patrocínio de Grupo HDI e Copatrocínio de Google, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução. A Companhia Deborah Colker é apresentada pelo Instituto Cultural Vale, pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura.

O espetáculo Sagração com Osesp e Companhia Deborah Colker conta com o patrocínio de Grupo HDI, com o copatrocínio de Google e com o apoio de BR Partners, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO – FEVEREIRO 2025

Sala São Paulo

16 FEV DOM 10H50

Ingressos: Gratuito

CONCERTOS MATINAIS

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

LEONARDO LABRADA regente

Johann STRAUSS JR. | O Morcego: Abertura

Johannes BRAHMS | Sinfonia nº 4 em mi menor, Op. 98

Sala São Paulo

23 FEV DOM 10H50

Ingressos: Gratuito

CONCERTOS MATINAIS

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO

ELIEZER FELIPE regente

GILSON Santos | 1835 – A Revolta dos Malês

Robert W. SMITH | A Divina Comédia

Estação CCR das Artes

25 FEV TER 20H00

Ingressos: R$ 42,00

CORO DA OSESP

THOMAS BLUNT regente

Giles SWAYNE | Magnificat

Gustav HOLST | Nunc Dimittis

Aylton ESCOBAR

Ave Maria

Agnus Dei

William BYRD | Sing joyfully

Duarte LOBO | Audivi Vocem

William BYRD | Laudibus In Sanctis

Manuel CARDOSO | Lamentatio

Pedro DE CRISTO | Sanctissimi Quinque Martires

Orlando GIBBONS | O clap your hands [Batei palmas]

Michael TIPPETT | A child of our time: Five Spirituals [Uma criança do nosso tempo: Cinco Spirituals]

Sala São Paulo

27 FEV QUI 20H00

28 FEV SEX 20H00

01 MAR SÁB 16H30

Ingressos: de R$ 42,00 a R$ 295,00

OSESP E CIA. DE DANÇA DEBORAH COLKER: SAGRAÇÃO

OSESP

CIA. DE DANÇA DEBORAH COLKER

CLAUDIO CRUZ regente

Temas de A sagração da primavera de Igor Stravinsky

SALA SÃO PAULO – SERVIÇO

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares (Sala São Paulo) | 543 lugares (Estação CCR das Artes)

Recomendação etária: 07 anos

Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com | salasaopaulo.byinti.com

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: Rua Mauá, 51 | R$ 39,00 (noturno e sábado à tarde) e R$ 25,00 (sábado e domingo de manhã) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.