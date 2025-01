Osesp e Companhia de Dança Deborah Colker se encontram na Sala São Paulo

Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp e a Companhia de Dança Deborah Colker se unem para apresentar o espetáculo Sagração, marcando a pré-abertura da Temporada Osesp 2025. O encontro da dança e da música clássica no palco da Sala São Paulo já se tornou uma tradição e, neste ano, contará com a participação inédita da prestigiada companhia de dança carioca. A regência será do maestro Claudio Cruz, ex-spalla da Osesp e atual Regente Titular da Orquestra Jovem do Estado — Ojesp. A venda de ingressos terá início ao meio-dia da próxima segunda-feira (20/jan), neste link.

Sobre o programa

Sagração, dirigido por Deborah Colker, é inspirado em A sagração da primavera, obra-prima do russo Igor Stravinsky que ganhou projeção mundial pela montagem estreada em Paris em 1913, com coreografia de Vaslav Nijinsky e produção de Sergei Diaghilev para o Ballets Russes. Um marco na história da música, a partitura de Stravinsky introduz estruturas rítmicas e harmônicas nunca antes utilizadas.

Nesta adaptação, a obra de Stravinsky é colocada em diálogo com um Brasil ancestral de florestas, danças e sons de nossos povos originários. Colker, em parceria com o diretor musical Alexandre Elias, introduziu à partitura instrumental do compositor russo a sonoridade pujante das matas e ritmos brasileiros, como boi bumbá, coco, afoxé e samba.

Aos acordes de instrumentos de orquestra, o diretor musical adicionou flauta de madeira, maracá, caxixi e tambores. Os paus de chuva também entram em cena no arranjo executado ao vivo pelos bailarinos. Para dar vida às narrativas e trajetórias do espetáculo, o cenógrafo Gringo Cardia incorpora 170 bambus de 4 metros de altura ao palco, simbolizando resistência e flexibilidade.

“Quando decidi recontar este clássico, quis trazer para o primitivo do Brasil, com os povos originários, nossa floresta e sonoridade. Alguns mitos de criação me ajudaram a dançar o caminho evolutivo humano, bordando cosmovisões como a indígena, a judaico-cristã e a teoria darwinista. Com A Sagração da Primavera, Stravinsky rompe e provoca a dança e a música, e inaugura novos caminhos para as duas. Sempre sonhei em dançar com orquestra. A música e a dança, juntas ao vivo, sendo experimentadas e concebidas ao mesmo tempo, para mim é um estado de graça! Ainda mais com a Osesp, esse primor de orquestra, uma honra!”, completa a coreógrafa Deborah Colker, que também é pianista.

“Após colaborações memoráveis da Osesp com a São Paulo Companhia de Dança e o Grupo Corpo, é uma honra recebermos a Cia. de Dança Deborah Colker no palco da Sala São Paulo pela primeira vez. A sagração da primavera, de Stravinsky, é uma obra incontornável para orquestras com a capacidade expressiva da Osesp. Mais de um século após sua estreia em Paris, ela mantém uma força arrebatadora e uma vitalidade que surpreende. Agora, apresentá-la nesta releitura de Alexandre Elias, com a energia e o talento dos bailarinos da companhia, será uma celebração única entre a tradição europeia e a riqueza da cultura brasileira”, afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp. Em novembro deste ano, a Orquestra tocará a versão original da composição de Stravinsky, em três concertos sob a regência do maestro francês Pierre Bleuse.

PROGRAMA

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO — OSESP

COMPANHIA DE DANÇA DEBORAH COLKER

CLAUDIO CRUZ regente

Sagração

Temas de A sagração da primavera, de Igor Stravinsky

FICHA TÉCNICA

SAGRAÇÃO

Criação, Direção e Dramaturgia: Deborah Colker

Direção Executiva: João Elias

Direção Musical: Alexandre Elias

Direção De Arte: Gringo Cardia

Dramaturgia: Nilton Bonder

Figurinos: Claudia Kopke

Desenho de Luz: Beto Bruel

Fotografia: Flávio Colker

SERVIÇO

27 de fevereiro, quinta-feira, 20h00

28 de fevereiro, sexta-feira, 20h00

01 de março, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: R$ 42,00 a R$ 295,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721 (de segunda a sexta, das 12h às 18h)

Estacionamento: R$ 39,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.